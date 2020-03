Services à la personne : 7.000 organismes doivent renouveler leur agrément qualité – AFP

PARIS, 14 avr 2010 (AFP) – Plus de 7.000 associations ou entreprises de services à la personne devront faire renouveler entre 2011 et 2013 l’agrément leur permettant de travailler auprès de publics fragiles (enfants, personnes âgées ou handicapées), un enjeu considérable pour le secteur, a indiqué mercredi l’Agence nationale des Services à la Personne (ANSP).

L’agrément qualité, nécessaire pour travailler auprès des publics fragiles, dure cinq ans. Son renouvellement n’est pas automatique mais soumis à un niveau d’exigences élevé qui nécessite de s’y préparer à l’avance, a expliqué à l’AFP Bruno Arbouet, directeur général de l’ANSP.

“C’est un sujet à ne pas sous-estimer pour éviter qu’on arrive à des situations couperets pour les organismes agréés, et permettre la continuité des services qu’ils dispensent aux publics fragiles, ainsi que la continuité de l’emploi”, a-t-il ajouté.

Pour aider ces organismes – qui en 2008 employaient 283.000 personnes – à obtenir ce renouvellement sans difficulté, l’Etat (direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, direction générale de la cohésion sociale) et la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie, ont mis en place, avec l’ANSP et l’Association nationale des Directeurs d’Actions sociale et de Santé, un outil d’auto-diagnostic pour les accompagner en amont du renouvellement.

Mis gratuitement à la disposition des organismes agréés sous la forme d’un extranet, il doit leur permettre d’identifier leur éventuelle difficulté et d’y remédier.

L’agrément est délivré par le préfet de département, après instructions de ses services et avis obligatoire demandé au président des conseils généraux.

L’agrément-qualité compte au total 47 critères, portant par exemple sur l’accueil au public, la qualification des personnels, la formation du personnel encadrant, le suivi des interventions à domicile ou encore la prévention de la maltraitance.

