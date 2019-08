Services à domicile: déductions fiscales recentrées en commission à l’Assemblée

Les déductions fiscales pour services à domicile seront recentrées, notamment pour réserver les réductions d’impôts pour les activités de loisir et détente aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, selon un amendement voté mercredi en commission des Finances de l’Assemblée.

Cet amendement de la députée UMP Chantal Brunel au nouveau projet de loi de finances rectificative pour 2011 distingue les services permettant une déduction pour tous les contribuables de ceux pour lesquels la réduction d’impôt est réservée aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées. Il prévoit aussi que la loi, et non plus un décret, fixera la liste des services à domicile permettant une réduction d’impôt.

Le texte détaille plusieurs activités ouvrant droit à déduction pour tous les contribuables: entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage, prestation de petit bricolage, garde d’enfant à domicile, soutien scolaire, garde-malade (soins exceptés), etc.

Quatorze autres activités de service à domicile ne permettent une déduction fiscale que pour les personnes âgées, handicapées ou nécessitant une aide personnelle.En font partie l’assistance informatique et internet à domicile, les soins et promenades d’animaux de compagnie (hors soins vétérinaires et toilettage) pour les personnes dépendantes, les soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, la collecte et la livraison de linge repassé si la prestation est incluse dans un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Lors de la discussion en première lecture du budget 2012, Mme Brunel avait déposé un amendement proche pour réserver la déduction fiscale aux services utiles pour les personnes handicapées ou dépendantes ou pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle avait souligné que la déduction semblait avoir été « détournée de son objectif » car des activités de loisir et de détente comme les cours de coaching ou d’informatique en bénéficiaient.

La ministre du Budget, Valérie Pécresse, s’était déclarée défavorable à cet amendement, soulignant que la déduction visait à éviter le travail clandestin et estimant que des services utiles risquaient d’être exclus. « Je pense que l’on pourra vous proposer, dans 15 jours, un amendement qui fera l’unanimité », lui avait déclaré le rapporteur général du Budget, Gilles Carrez (UMP).