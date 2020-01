Service de transport à la demande chez nos voisins Luxembourgeois

A l’essai depuis un an, le service Novabus entre dans une phase définitive avec une amélioration notable du service grâce au conventionnement avec le ministère du Transport. Les minibus spécialement aménagés permettent aux personnes à mobilité réduite de bénéficier leur demande de plus d’autonomie pour se rendre au cinéma, à une manifestation culturelle ou autre, circuleront tous les jours de 7 à 22 heures, avec prolongation jusqu’à minuit le week-end.

Manifestement, ce service répond à une demande puisque plus d’un millier de personnes ont été transportées, chaque, mois depuis décembre dernier.

Quant au tarif, initialement fixé à 10 euros l’aller et 15 euros l’aller-retour, il a été revu à la baisse et, à partir du 1er mai, il n’en coûtera plus que 5 euros pour un voyage simple et 8 euros pour l’aller-retour. Un tarif nettement plus abordable.