Handisport Go : Une série qui valorise le sport comme vecteur d’inclusion

L’émission Handisport GO fait la promotion du sport comme “vecteur d’une société inclusive” en Nouvelle Aquitaine

Par Mylan Douthe. À l’occasion de l’arrivée prochaine de la saison 2 de Handisport Go, nous revenons sur cette émission qui fait la promotion du sport comme “vecteur d’une société inclusive” en Nouvelle Aquitaine.

Diffusée sur France 3 NoA Handisport Go est maintenant disponible sur le petit écran, celui de France 3 Nouvelle-Aquitaine ! Retrouvez Tanguy Coureau et tous ceux qui font vivre les handisports en région, tous les jours à 11h53 sur la chaîne France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Le sport et le handicap évoqués sous différents angles dans Handisport GO

Moments de débats et d’échanges sur la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, le présentateur Tanguy Coureau, lui-même en situation de handicap reçoit des athlètes de haut niveau, personnalités du monde du sport et de la politique pour évoquer les bienfaits du sport. Parmi les thèmes abordés, les bienfaits en matière de bien-être physique et mental. Mais aussi le sport comme vecteur de rencontres. Des pratiquants en situation de handicap viennent parler de leur expérience dans leurs disciplines comme le judo.

C’est un fait, le handisport souffrent d’un déficit chronique d’image et de notoriété. Un chiffre : 0,9 %, c’est le pourcentage de personnes handicapées dans les programmes et retransmissions sportifs alors qu’elles représentent 18 % de la population.

Pour tenter de changer la donne à l’échelle régionale, aujourd’hui ce ne sont pas moins de 35 épisodes de la 1ère saison qui sont diffusés.

L’idée est de « susciter l’envie de pratiquer une activité physique chez les personnes en situation de handicap », explique Tanguy. Or si, beaucoup d’entre elles ont conscience que la pratique sportive est essentielle pour l’équilibre et l’épanouissement personnels et pour la participation à la vie sociale, elles sont encore nombreuses à ne pas franchir le pas. Les mêmes questionnements reviennent souvent « mais avec mon handicap suis-je capable ?».

Au-delà du seul frein psychologique, les personnes en situation de handicap, enfants et adultes, rencontrent de réelles difficultés supplémentaires dans l’accès aux activités de loisirs et sportives, du fait d’aménagements et d’équipements inadaptés, de personnels d’accueil et d’encadrement mal informés. C’est bien là tout l’intérêt précisément d’Handisport Go qui informe et tente de donner accès tout en dédramatisant avec énergie.

Défendre le sport comme vecteur d’inclusion

Cette émission défend également l’idée que le sport est un « vecteur d’inclusion et d’épanouissement socio-professionnel », citant de nombreux exemple dont celui de Mylan Douthe. Le judoka 2ème Dan, coordinateur de la commission nationale politique jeunesse d’APF France handicap, lui-même en situation de handicap, témoigne : « L’augmentation de la visibilité permet de sensibiliser les publics et de susciter l’intérêt et l’enjeu du sport pour la santé publique ».

En effet selon lui, une pratique sportive régulière permet de lutter contre le surpoids ou les maladies cardiovasculaires. Il poursuit : « Il est indispensable à plusieurs titres que notre système de santé puisse, demain, évoluer d’un modèle aujourd’hui essentiellement curatif vers un modèle préventif et surtout rendre celui-ci accessible à tous.

Demain, le système devra mettre l’individu au centre du dispositif qui le concerne. C’est non seulement une obligation sanitaire dont notre nation tirera à n’en pas douter des avantages sur le plan économique, mais c’est aussi et surtout une nécessité morale, la santé étant comme chacun sait le socle de toute existence. Il faudra, demain, que la santé aille à la rencontre du citoyen avant même que celui-ci se retrouve dans une situation où il serait contraint d’aller vers les soins. L’individu doit devenir conjointement responsable de son propre bien être. »

Découvrez ici l’un des épisodes de la série Handisport Go avec Tanguy Coureau au judo : https://youtu.be/ZPfgTpmCrn4

Pour plus d’informations sur la série, rendez-vous sur la page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/handisportgo/