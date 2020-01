Septembre – décembre 2009

La Fondation Lejeune lance la deuxième édition du projet EuropAffiche. Il consiste en la réalisation d’une affiche sur le thème « les traditions culturelles : à travers les contes et légendes ». Créativité, ingéniosité et inventivité sont attendues, toute liberté étant accordée pour le format, le support, les techniques et les matériaux utilisés pour réaliser l’affiche. Les réalisations seront présentées devant un jury composé de professionnels (comédien, écrivain, responsable de littérature jeunesse, journaliste…).

En 2009, l’évènement a rassemblé 200 personnes et 25 affiches ont été présentées. Les 3 équipes gagnantes iront à Strasbourg et Bruxelles, visiter les instances européennes.

Inscriptions jusqu’à fin septembre.

Pour plus d’informations :

Elizabeth BISBROUCK – 01 44 49 73 48 / ebisbrouck@fondationlejeune.org