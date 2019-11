Sept salariés sur dix souffrent de troubles musculo-squelettiques

Selon un sondage CSA fait pour l’Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) à l’occasion de la 7e semaine pour la qualité de vie au travail, 42 % des salariés en France considèrent que le plus important quand on a un emploi, ce sont les conditions de travail. Un item qui arrive juste derrière le niveau de salaire (46 %). L’essentiel de l’enquête porte sur les troubles musculo-squelettiques (TMS). Surprise : 45 % des salariés ne savent pas de quoi il s’agit alors que les TMS sont la première cause de maladie professionnelle. 35 % seulement savent précisément de quoi il s’agit et 20 % « en ont entendu parler ».

Pourtant, 7 salariés sur 10 déclarent ressentir des douleurs, notamment dans le dos (50 % des salariés mais 69 % des ouvriers), aux épaules et à la nuque (45 % des salariés mais 55 % des femmes), au poignet (25 %, mais 48 % des ouvriers) ou au genou (17 %). Un quart (28 %) seulement déclare n’avoir aucune douleur. Chez les plus de 50 ans, 42 % des salariés déclarent ressentir au moins trois types de douleurs différentes. Le niveau de ces TMS est jugé modéré par 52 % des personnes en souffrant, mais pour 22 % elles sont fortes (16 %) ou insupportables (6 %).

Des douleurs liées aux conditions de travail

Pour 77 % des personnes ayant des douleurs, celles-ci sont liées au travail. Un taux qui grimpe à 83 % chez les ouvriers. Le lien avec les conditions de travail est clair : 41 % des salariés restent dans des positions trop statiques, et un tiers pense que son travail demande « trop d’efforts physiques »… Plus du tiers s’est retrouvé « en arrêt de travail », 6 % ont dû démissionner. A ces contraintes “biomécaniques”, s’ajoutent des risques dits « organisationnels » : 74 % des salariés sont « souvent obligés de se dépêcher », 59 % sont fréquemment débordés.

Les entreprises ne font rien

Face à ces problèmes, les salariés se tournent d’abord vers leur médecin généraliste (81 %), ou le médecin du travail (62 %). 30 % en ont parlé à leur supérieur, 19 % aux élus du personnel, 14 % seulement au DRH de leur entreprise. Que font les entreprises pour prévenir les TMS ? Rien, répondent 46 % des salariés, 26 % estimant qu’elle mène « en partie » des actions. 17 % seulement affirment qu’elle agit vraiment.

Renseignements : www.anact.fr