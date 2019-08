Sept attitudes pour être vraiment au top

Chacun est à l’affût de l’extraordinaire, de l’unique, du sensationnel. Pourtant, nous avons la fâcheuse habitude de penser que ça n’arrive qu’aux autres. Ce qui peut engender un mauvais réflexe, celui de vivre par célébrité interposée.

Or, évoluer par procuration n’est pas la meilleure façon de se réaliser.

Et si vous décidiez enfin que, vous aussi, vous êtes un être exceptionnel ?

Tout d’abord, laissez tomber pour un moment vos doutes et soyez ce que vous êtes, c’est-à-dire apte à concrétiser vos rêves. Pour vous y aider, voici quelques suggestions susceptibles d’identifier les trésors de talents qui sommeillent en vous.

Le plaisir d’être soi

Il n’y a qu’une personne qui soit capable de vous promettre le bonheur, c’est vous-même. Personne d’autre ne peut être heureux à votre place. Ce qui n’exclut en aucun cas votre entourage. Au contraire. Les gens vraiment heureux sont contagieux. Vous avez en vous plus qu’il ne faut puisque vous existez. Goûtez au plaisir simple mais essentiel d’être

là, ici et maintenant ! Vous avez le droit et le devoir de profiter de ce qu’il y a de mieux. Acceptez de vous aimer envers et contre tous.

Vos défauts sont des qualités qui s’ignorent

Trop grosse, trop maigre, trop petit, trop grand… Et alors ? Si Mimie Mathy n’avait pas aimé sa différence, serait-elle parvenue à incarner notre Joséphine ange gardien national ? Une difficulté n’est qu’un tremplin qui attend qu’on l’utilise pour aller plus haut. Vous avez la vôtre. Écoutez ce qu’elle vous dit et surtout pas ce que les autres vous en disent. Derrière ce que vous prenez pour un handicap se cache, en fait, la clé de vos possibles. Le guitariste Django Rheinard, à la suite de l’incendie de sa caravane, ne jouait qu’avec deux doigts. Il est impossible d’égaler son génie aujourd’hui, meme avec quatre doigts…

Vous avez tout à gagner à oser

Il n’y a que ceux qui n’agissent pas qui ne se trompent jamais. Sauf qu’ils prennent le risque de passer à côté d’eux-mêmes. Le passage à l’acte est la seule façon d’évaluer ses potentialités. Une erreur se répare toujours et les psychopédagogues vous diront que tout apprentissage de qualité se fonde sur le tâtonnement. Les grands découvreurs ont tous commis des faux pas, pris des chemins de traverse, osé ce qui ne se fait pas pour, finalement, se rendre compte que ce qu’ils avaient soi-disant raté était indissociable à leur réussite. C’est en «ratant» les Indes que Christophe Colomb a découvert l’Amérique !

On n’est jamais seul lorsqu’on est avec soi !

Si votre entourage vous donne l’impression de ne pas vous soutenir alors que vous pensez que ce que vous envisagez est objectivement juste, si vous ne vous sentez pas compris dans ces moments-là, c’est bien qu’il s’agit d’un rapport à vous-même. Vous n’avez plus besoin d’autrui pour exister. C’est le moment de comprendre que l’on n’est jamais seul lorsqu’on est avec soi !

Rien ne se perd, tout se transforme…

Tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous arrivera… a un sens. Les bonnes comme les pires choses. Vos joies et vos peines sont les lieux de votre apprentissage. Il en ressort toujours quelque chose de positif. Ainsi va la vie, ainsi va votre vie. Il n’y a rien à perdre puisque, fondamentalement, tout se transforme. Avoir cette foi-là peut soulever des montagnes. Oui, votre vie n’est pas un long fleuve tranquille. Tout simplement parce qu’elle est exceptionnelle !

Une autre perspective…

Saviez-vous que la taille d’un microbe est à l’Homme ce que la taille de l’Homme est au soleil ? Et pourtant, le microbe a sa raison d’être. Il est bon d’avoir cette perspective lorsque les soucis vous assaillent. Relativiser un problème par rapport à l’immensité de l’Univers, c’est aussi le remettre à sa juste place. L’humilité est une des clés qui peut faire de nous ce que nous sommes : un humble mais indispensable participant à la bonne marche du monde…

Le miracle de l’unicité

Il n’existe pas deux êtres réellement identiques. Tout est différence. La multiplicité des couleurs, des formes, des sentiments, fait d’ici-bas un véritable paradis. Il suffit d’ouvrir les yeux, de savoir regarder, pour être sans cesse émerveillé et étonné. S’étonner d’être soi-même un être unique, c’est aussi s’étonner de l’autre. C’est parce que vous avez maintenant conscience que vous êtes exceptionnel que vous verrez en l’autre votre alter ego (semblable, mais différent). Le miracle de l’unicité de l’être, c’est réaliser que vous n’avez pas à vous soumettre au desiderata d’un compère et suppose que vous n’avez rien à lui envier ! (CathyFréma)

L’exception humaine : le langage

Jusqu’à aujourd’hui, malgré certaines suppositions non encore prouvées, notre Univers ne connaît pas de créature semblable à l’Homme. C’est-à-dire une entité d’exception capable de penser, capable de parler. Ce qui fait de nous, les humains, des êtres à la fois fragiles et puissants. Fragiles, puisque soumis aux même règles que toute la Création en tant qu’elle apparaît puis disparaît. Puissants, car nous avons le pouvoir de connaître notre condition grâce à notre capacité à conceptualiser. Notre exception ? Le langage. L’Homme est fait de langage autant et peut-être plus que de matière. Une question intéressante en découle : et si nous étions des extra-terrestres ? À chacun sa réponse…