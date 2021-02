Sensibiliser les entreprises à la surdité : Les actions de l’URAPEDA

Ecouter article Ecouter article





Découvrez les actions d’URAPEDA ENTREPRISES pour sensibiliser les entreprises à la surdité

Par notre partenaire URAPEDA Auvergne-Rhône-Alpes. L’URAPEDA Auvergne-Rhône-Alpes-Dordogne-Limousin accompagne les personnes sourdes et malentendantes dans leur parcours professionnel. En accord avec le projet de chacun et à tout moment du parcours, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la surdité peut intervenir. Des actions sont également menées pour sensibiliser les responsables d’entreprises au thème de la surdité.

Les objectifs et les actions proposés par la structure sont variés : aménagement de poste de travail, intervention d’un.e interprète diplômé.e LSF/français pour garantir l’accessibilité des temps formels (réunion, entretien, formation…), sensibilisations aux surdités, initiation à la LSF pour les collègues d’un salarié sourd etc.

Nos différentes actions ont à cœur de promouvoir l’accessibilité de l’emploi pour les personnes sourdes et malentendantes. Cependant, pour que le monde professionnel et le monde de la surdité puissent s’articuler au mieux, des actions à destination du grand public sont également nécessaires.

C’est dans ce cadre que des actions du pôle URAPEDA ENTREPRISES se développent. Pour nous présenter les actions de ce service, Adeline V.G., coordinatrice de projets, a accepté de répondre à nos questions.

À qui s’adressent vos actions ?

Nous intervenons dans tous les types de structures : entreprise, établissement recevant du public, bibliothèque, centre de formation, magasin, crèche etc. La structure nous fait part de sa volonté d’organiser un événement ou une formation en lien avec la question de l’audition ou de la surdité. Je leur présente nos différentes actions, nous nous entendons sur les modalités pratiques d’organisation. L’étape primordiale c’est de recueillir les besoins de la structure pour proposer une action en adéquation avec leurs attentes.

Que proposez-vous pour sensibiliser les entreprises à la surdité ?

Nos actions peuvent être variées. Nous proposons deux grandes catégories d’intervention : des formations et des animations. Les animations sont ponctuelles. La structure souhaite organiser un temps ludique et convivial avec ses salariés pour aborder la thématique de l’audition, des risques auditifs ou pour découvrir la culture sourde et la Langue des Signes Française.

Dans les locaux de la structure, le stand tenu par nos animateurs permet des temps d’échanges, des apports d’informations, des jeux autour de la thématique abordée. Autour d’une collation, en faisant du sport, par des jeux de rapidité ou en faisant tourner une roue géante, les occasions sont multiples pour parler de la surdité, déconstruire les a priori, découvrir le public sourd et malentendant.

Les formations, quant à elles, s’organisent sur un temps plus cadré avec un groupe de participants défini. Elles visent à répondre plus en profondeur à de réels besoins identifiés par une structure. Par exemple, si une entreprise vient d’embaucher un collaborateur sourd ou souhaite se former à l’accueil de public sourd et malentendant, une formation sera organisée pour apprendre le vocabulaire professionnel en LSF ou pour découvrir les surdités.

Les formateurs sont pédagogues, les propositions ludiques et multisites. Et surtout, nos binômes d’intervenants sont toujours composés d’un formateur entendant et d’un formateur sourd. Ainsi l’immersion dans la culture sourde est garantie !

Quels sont vos objectifs ?

Les actions d’URAPEDA ENTREPRISES visent à sensibiliser et à faire découvrir la surdité au grand public. Pour permettre l’accessibilité de l’emploi aux personnes sourdes, il nous semble primordial de ne pas s’adresser uniquement aux personnes sourdes mais à un public élargi.

Les professionnels et services de l’URAPEDA répondent à des besoins spécifiques, liés à la surdité, et identifiés sur le parcours de l’emploi d’une personne sourde. Ils agissent auprès des personnes sourdes et malentendantes, en les accompagnant dans la valorisation de leurs spécificités identitaires et linguistiques, en identifiant des besoins nouveaux (dans le cas de personnes devenues sourdes par exemple), en les sensibilisant au monde professionnel, à majorité entendant, et à la culture d’entreprise.

Le pôle URAPEDA ENTREPRISES se concentre sur ce monde professionnel : sensibiliser à la question sourde, initier à la Langue des Signes, élaborer une réflexion autour de la mise en accessibilité de ses locaux, etc. Nous agissons ainsi sur les deux publics, car l’inclusion des personnes sourdes ne doit pas s’effectuer que dans un sens, elle est un équilibre entre deux mondes à trouver.

URAPEDA Auvergne-Rhône-Alpes

Une question, un projet ?

Contactez-nous !

04 78 68 70 33