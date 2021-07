Sensibiliser aux maladies psychiques : un Tour de France dédié

De plus, si vous souhaitez soutenir les “psycyclistes” qui vont arpenter la France pour sensibiliser aux maladies psychiques, vous pouvez vous rendre sur la page de financement participatif Psycyclette 2021. Chaque don bénéficie d’une déduction fiscale à hauteur de 66% pour les particuliers (60% pour les personnes morales). Ainsi, 50 euros ne coûtent réellement que 17 euros et financent l’hébergement et les repas d’un cycliste pour une journée !

« Qu’on soit un citoyen vivant avec des troubles psychiques ou non, qu’on soit un soignant ou non, un sportif ou non, ce qui a de l’importance, c’est qu’on vit cette aventure humaine ensemble, nous rappelle Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam.

Avec Psycyclette, on déstigmatise les maladies psychiques aux quatre coins de la France. Ce qui est marquant, ce sont les sourires tellement fiers de tous à l’arrivée et l’énorme solidarité entre les participants. On voit bien que le lien est réel, qu’il est là, qu’il est possible. »

Angèle Duplouy