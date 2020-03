Sensibilisation: Plongez dans le quotidien d’un malade d’Alzheimer

ALZ est un jeu vidéo expérimental conçu pour aider tout un chacun à comprendre les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Dans un décor minimaliste, sur une bande sonore piano envoutante (Broove), cette animation vous propose, à l’aide des flèches de votre clavier, de faire avancer un petit personnage sans visage afin de le suivre dans le flou que devient sa vie de tous les jours : bribes de souvenirs, difficultés à reconnaître les objets ; les personnes, y compris ses proches, anxiété incomprise devant certaines situations… sans pour autant cesser de ressentir des émotions, positives et négatives. Quelques minutes suffisent pour découvrir ce petit bijou sans prétention et qui on l’espère a de l’avenir. À noter : Le jeu comporte quelques phrases en anglais. www.newgrounds.com/portal/view/634905