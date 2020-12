Sensibilisation d’enfants de primaire au handicap visuel à Chièvres (Belgique)

Listen to this article Listen to this article





Suite à la visite de Yann Tondu (animateur et formateur à Passe Muraille), non voyant, venu pour une sensibilisation aux handicaps, les élèves du cours de morale de 3/4/5 et 6ème primaire des écoles communales de Chièvres et Ladeuze épaulés par Dominique Boulard, leur professeur , ont décidé de réaliser un parcours dans le noir dans le but de mettre leurs parents, amis, en situation de non-voyants en effectuant des gestes de la vie quotidienne. A découvrir du 19 au 22 mars.

Cette envie des élèves est venue suite à leur participation à des activités de sensibilisations. Les enfants sont sortis ravis de ces animations mais ont souhaité en savoir plus. Ils ont donc posés plus de questions auxquels Yann Tondu a pu leur répondre.

Cependant, Les élèves étant vraiment intéressés ils ont voulu aller encore plus loin… L’idée du parcours est donc devenue évidente.

Défi lancé, Madame Dominique, avec l’aide de l’Office du Tourisme de Chièvres ainsi que de l’asbl Passe-Muraille, va organiser l’événement les 19-20-21-22 mars 2011 en la salle du Centre culturel de Chièvres. Cette salle sera divisée en cinq zones cloisonnées afin d’accéder à différents types de lieux imaginés par les enfants de Chièvres.

Dans ce parcours, où vous vous déplacerez dans le noir, vous vous mesurerez à diverses difficultés auxquelles ce type de public est confronté. L’autre particularité est que vous serez guidé par des personnes qui sont elles-mêmes non-voyantes. Là où la personne aveugle se fait habituellement aider, c’est elle qui vous aidera. Il y aura également un coin vidéo aménagé à la sortie, afin de se rendre compte du chemin parcouru et surtout des obstacles rencontrés.

Vous pourrez y découvrir également un atelier braille, des jeux de société adaptés ainsi que des jeux pc pour non voyants, car oui, les jeux pc pour les personnes aveugles existent.