Sensibilisation au handisport : Une compétition virtuelle entre entreprises

Du 1er au 30 septembre 2021 auront lieu les H-GAMES, 1ère compétition inter-entreprises en faveur de la sensibilisation au handisport sensibilisation .

Sensibiliser au handisport, ce n’est pas toujours simple. En effet, même si elle se développe d’années en années, la visibilité du sport paralympique reste bien en deçà de celle du sport olympique.

C’est pour cela que Sport Heroes et la Fédération Française Handisport (FFH) s’associent pour organiser, en septembre prochain, la 1ère compétition inter-entreprises en faveur du handisport : les H-Games. Il s’agira d’un mois de challenges connectés et de courses virtuelles pour financer le programme de la FFH « Jeunes à potentiel ». L’objectif étant de mettre au défi les entreprises et leurs collaborateurs.

Mais l’objectif premier reste de sensibiliser ces derniers au handicap et de les mobiliser autour des valeurs du handisport. Le programme ? Il est simple. Une compétition 100 % inclusive, mêlant challenges et courses solidaires.

Cette initiative est très importante pour le handisport comme le déclare Guislaine Westelynck, présidente de la Fédération Française Handisport : « Vous serez nos héros ! Cette aventure est importante pour le handisport afin de soutenir et d’encourager la transmission entre les générations pour les champions d’aujourd’hui, à Tokyo, et ceux de demain, à Paris ».

« Jeunes à potentiels », un projet tourné vers l’avenir

Sensibiliser au handisport n’est pas la seule visée de ces H-Games. En effet, le financement du dispositif « Jeunes à potentiels » est aussi au programme. En quoi consiste-t-il ? Tous les ans pendant la première semaine des vacances de Toussaint, le centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive de Bourges (Cher) accueille le stage national « Jeunes à potentiel » de la Fédération Française Handisport.

Ce stage regroupe environ 90 jeunes de moins de 16 ans, tous handicaps moteurs et sensoriels confondus, venus de toute la France métropolitaine et d’outremer.

Une vingtaine d’encadrants s’occuperont des jeunes dans les 8 disciplines présentes : Athlétisme, escrime, basket fauteuil, goalball, boccia, natation, cyclisme et tennis de table.

Les critères pour pouvoir y participer sont les suivants : Il faut être licencié à la Fédération Française Handisport, avoir moins de 16 ans, posséder un bon potentiel physique et morphologique mais également avoir une certaine motivation.

Des marraines et des parrains de renom

Les H-Games seront marrainés et parrainés par des athlètes handisports reconnus. En effet, trois d’entre eux sont actuellement en préparation pour les jeux paralympiques de Tokyo et auront à cœur de sensibiliser les participants au handisport :

Ronan Pallier, médaille de bronze au 4X100 mètres au Jeux de Pékin en 2008 et triple médaillé de bronze et vice-champion d’Europe sur le saut en longueur au Jeux de Berlin en 2018.

Laurent Chardard, champion d’Europe sur 100m dos en 2021, vice-champion du monde de 50m papillon en 2019 et médaille de bronze en 50m nage libre en 2019.

Marie Patouillet, vice-championne du monde de cyclisme sur piste, et double championne de France.

C’est aussi dans la perspective des Jeux paralympiques qui auront lieu du 24 août au 5 septembre à Tokyo que ce développement du sport paralympique est important.

Pour en savoir plus et s’inscrire à la compétition : https://hgames.united-heroes.com/

Tom Vignals