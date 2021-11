Sensibilisation au handicap : La campagne nationale fait son chemin

Ecouter article Ecouter article





« Voyons les personnes avant le handicap » : La campagne nationale de sensibilisation au handicap est lancée

Trois films et dix portraits. Le Gouvernement a lancé fin octobre sa campagne nationale de sensibilisation pour changer le regard sur le handicap : « Voyons les personnes avant le handicap ». D’autant que 80 % des handicaps sont invisibles et 85 % surviennent au cours de la vie (source : OCIRP ). « Aujourd’hui, il faut changer les regard sur le handicap, en montrant toute la richesse que représentent les personnes en situation de handicap pour la société, en valorisant avant tout leurs compétences, quelles qu’elles soient, et en améliorant le degré de connaissance générale du grand public sur toute la diversité du handicap » a déclaré Sophie Cluzel.

Dépasser les préjugés

Pour faire évoluer le regard sur le handicap, la campagne s’appuie sur trois films réalisés par Yvan Attal, La Robe, Le Rencard et La Cantine, mettant en scène des situations de la vie quotidienne. Les films illustrent une société dans laquelle la relation à la personne se concentre sur ce qui importe vraiment : la personnalité. La campagne s’adresse à toutes les générations, et notamment les jeunes qui ont un rôle indéniable à jouer.

Dix portraits

Trois films sont complétés par une série de 10 portraits de personnes en situation de handicap, réalisés par la photographe Sylvie Lancrenon.

Conçus en étroite collaboration avec les personnes en situation de handicap qui se sont prêtées aux rôles de modèles, ces portraits mettent en scène leurs centres d’intérêt, des goûts communs ou des situations du quotidien.

Cette campagne de sensibilisation est diffusée depuis le 18 octobre et s’étendra jusqu’au 4 janvier 2022 en format TV, cinéma, presse, affichage et en ligne pour embarquer tous les citoyens dans cette mobilisation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié de la campagne nationale de sensibilisation au handicap : https://www.gouvernement.fr/voyons-les-personnes-avant-le-handicap