Sensibilisation au handicap et au développement durable: l’Ecole des Mines de Nantes s’engage.

Le handicap et les problématiques liées au développement durable sont aussi bien des préoccupations de société que d’entreprise. Quelques soient leurs futures fonctions à venir, les élèves ingénieurs y seront confrontés dans leur milieu professionnel : une sensibilisation est donc fondamentale.

Mais sensibiliser seulement est insuffisant, passer à l’action permet une véritable appropriation des messages. C’est pourquoi, l’Ecole des Mines de Nantes se mobilise et organise avec ses élèves et Companieros*, une semaine de l’engagement sociétal et du développement durable. Elle aura lieu dans les locaux de l’école, du 16 au 20 mars 2009.

Vivre le handicap pour mieux le comprendre

Opération de sensibilisation au handicap et à l’intégration professionnelle des handicapés, Handimanager contribue à changer le regard, dépasser les préjugés et préparer une future génération de managers à travailler avec des personnes handicapées. Différentes activités seront proposées durant cette semaine : parcours avec des chiens guides d’aveugles, dîner dans le noir, témoignage de l’entreprise Dassault sur l’intégration de personnes handicapées et présentation de Viable, service d’interprétation à distance pour les sourds et malentendants, handi-foot fauteuil etc… Grâce à leur participation à ces activités, les étudiants pourront valider un passeport délivrant le label d’Handimanager : une preuve de leur “handicompétence”. Fortement sensibilisés au handicap en entreprise durant leur scolarité, ce label est « Un plus sur un CV » !

