Sensibilisation au handicap du 9 au 11 avril à GEM (Grenoble Ecole de Management)

Les 9, 10 et 11 avril prochain, 10 étudiants de Grenoble Ecole de Management organisent 3 jours de sensibilisation au handicap dans les locaux de l’Ecole. Parmi les activités proposées au public : rencontre avec le champion paralympique David Smétanine, dîner et déjeuner dans le noir, mise en situation managériale ou encore parcours avec des handi-chiens. Largement tournés vers les problématiques du handicap en entreprise, ces trois jours permettront au public d’approfondir ses connaissances et de faire tomber les stéréotypes. Des conférences et ateliers seront notamment animés par des professionnels (Thales, la FEDEEH, Talentéo, CGI-Logica,Impro’Pulsion) sur l’intégration des personnes en situation de handicap au sein d’une équipe, l’insertion professionnelle, l’évolution de carrière… Le public pourra aussi participer à des activités plus ludiques comme des repas à l’aveugle ou encore une rencontre avec des chiens guide d’aveugles. Ce projet s’inscrit au cœurdu programme « diversité et handicap » développé à GEM. Il est organisé dans le cadre d’un cours de Gestion de Projet (GP) par des étudiants de GEM.

« Nous avions le choix entre une soixantaine de projets. J’ai choisi de m’impliquer dans celui-ci pour contribuer à l’évolution des mentalités. Il me semble indispensable de comprendre les problématiques liées à la « différence » et au handicap pour avoir toutes les cartes enmains dans le cas où j’y serais confrontée. Ce qui arrivera probablement … » explique Marie Salliou, chef de Projet et étudiante à GEM. « Je pense d’ailleurs m’inscrir pour passer le certificat Handicap et Management que nous propose l’Ecole et Hanploi depuis cette année ».