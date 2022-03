Sensibilisation au handicap : Des lycéennes vont au-devant des collégiens

Ecouter article Ecouter article

À Hyères, un groupe de lycéennes organise une opération de sensibilisation au handicap auprès des collégiens de la section SEGPA

Photo : Le collège Gustave Roux, à Hyères, où une grande opération de sensibilisation au handicap sera organisée du 21 au 25 mars.

Sensibiliser les collégiens au thème du handicap et aux différents types de handicaps : Tel est l’objectif de la semaine d’actions qui sera organisée par Mallorie, Marylou, Alizée et Tiffany à Hyères, du 21 au 25 mars 2022.

Scolarisées au lycée agricole Agricampus, ces 4 élèves de terminale en spécialité “SAPAT – Services Aux Personnes et Aux Territoires”, ont effectivement choisi d’interpeller les plus jeunes dans le cadre de leur mission libre, réalisée sous la forme d’un stage, et nécessaire à la validation de leur diplôme.

Des temps d’échanges et des mises en situation

Concrètement, cette opération de sensibilisation au handicap reposera sur une série d’activités variées qui seront proposées à l’ensemble des élèves de la section SEGPA du collège Gustave Roux, établissement situé à quelques pas du lycée Agricampus. Cet événement concernera 80 élèves âgés de 11 à 15 ans, soit deux classes de 6e, deux de 5e, deux de 4e et une de 3e.

Au programme, des temps d’échanges pour permettre à chacun d’approfondir ses connaissances et de poser des questions, mais aussi des ateliers ludiques avec des mises en situation.

Comprendre et expérimenter les différents types de handicaps

« Nous commencerons par présenter ce qu’est ”le handicap” dans sa globalité. Puis, nous évoquerons chaque jour un type de handicap face aux différentes classes, avec des thèmes variés qui reposeront sur des discussions, des diaporamas et des activités.

Nous aborderons notamment la question du handicap visuel, du handicap moteur et du handicap auditif ».

Parmi les ateliers proposés lors de cette sensibilisation au handicap :

– « Apprendre la langue des signes, ce qui vous sera utile pour plus tard » et « Dans la peau d’un malentendant » avec initiation à la LSF et à la lecture labiale.

– « Dans la peau d’un malvoyant » avec une course d’orientation les yeux bandés.

– « Dans la peau d’un paralysé » avec un parcours à réaliser.

– « Rencontre avec le collège des hôpitaux » : À travers des ateliers manuels de jardinage et de menuiserie, les collégiens feront la connaissance de leurs camarades pensionnaires de cet établissement qui accueille des adolescents hospitalisés Pomponiana, à Hyères.

Sensibiliser pour faire en sorte que chacun soit informé sur le handicap

« Le handicap n’est pas un sujet que nous abordons régulièrement, expliquent les quatre jeunes organisatrices. On ne se sent pas concernées par ce sujet mais il y a des personnes qui le sont et nous pensons que nous devrions être tous autant informés, même si nous n’avons pas tous quelqu’un dans notre famille en situation de handicap. Sachant que notre projet est de sensibiliser les élèves aux handicaps, nous espérons que cela leur servira dans leur futur, ou quand ils se trouveront face à une personne en situation de handicap », concluent-elles.