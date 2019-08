Sénégal: projet de rééducation paramédicale et sociale en milieu rural

L’Association africaine ‘’Vision pour le sourire de l’handicapé rural” aveut lancer un projet de rééducation paramédicale et sociale en faveur des enfants handicapés dans plusieurs communes rurales sénégalaises Sébikotane, Diamniadio et Yenne. L’objectif de ce projet de longue haleine, c’est “l’éradication du spectre de handicaps dûs à la pauvreté”, car selon le coordonnateur de l’association, Ameth Bâs, certains des handicaps qui surviennent en milieu rural nécessitent seulement une prise en charge médicale pour être soignés.”

Créée en 1997 et entièrement financé par la Fondation Liliane des Pays Bas, l’association compte sur ce programme de rééducation pour prendre en main le suivi d’enfants handicapés qui ont besoin de subir des interventions chirurgicales dans des centres médicaux compétents. Six bénéficiaires, dont l’un nécessite une évacuation en Côte d’Ivoire, sont d’ores et déjà sélectionnés pour participer à cette phase test. L’association compte aussi contribuer à la réduction de la pauvreté, améliorer les conditions de vie des enfants handicapés, mais aussi prendre en charge médicalement leur handicap. (Source APS – Agence de Presse du Sénégal)