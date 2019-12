Séminaire Européen Athlétisme et Santé à Marseille.

Le lundi 8 novembre 2010 à Marseille, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et l’Association Européenne d’Athlétisme (EAA) ont organisé un séminaire Européen Athlétisme et Santé intitulé « sensibiliser, pratiquer et former » avec le concours du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Ce séminaire était une des actions phares du programme financé par la Commission Européenne dans le cadre d’un appel à projets remporté par la Fédération Française d’Athlétisme pour la période 2010-11. Bernard Amsalem, Président de la FFA, et Hansjörg Wirz, Président de l’EAA recevaient ainsi les représentants européens pour partager leurs expériences autour du développement de l’athlétisme santé loisir dans leurs pays.

Deux thèmes principaux ont été abordés :

– Les Fédérations Européennes d’Athlétisme au service de la santé et de la forme

– La Formation des entraîneurs au sport santé.

Au cours de cette journée, une quinzaine d’intervenants partenaires du projet européen (France, Italie, Espagne, Allemagne, Hongrie) ont exposé aux 22 nationalités présentes leurs actions locales et nationales :

– journées athlé santé (France)

– programme éducatif – marche athlétique (Espagne)

– athlétisme et santé (Allemagne)

– tests et études athlétisme santé (France, Italie)

Les coaches, médecins, présidents de club, membres des différentes fédérations ont eu l’occasion pendant cette journée de comparer les dispositifs mis en place, d’initier des réflexions et de proposer de nouvelles initiatives à élaborer ensemble pour que l’athlétisme santé rayonne en Europe.

Les prochaines opérations athlétisme santé organisées dans le cadre du projet européen sont les suivantes :

– journées européennes de la forme 6 novembre 2010 : Anduze

Oct‐Nov‐Dec 2011 : Ligue de Provence

12 Décembre : Rennes

26‐27 mars 2011 : Strasbourg

Printemps 2011 : Nice

Printemps 2011 : Ligue Pays de la Loire

Plus d’informations sur l’ensemble de ce colloque et sur les actions en cours sur www.europeenforme.com