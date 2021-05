Semaines des handicaps : Une opération de sensibilisation à Villeurbanne

Ecouter article Ecouter article





Du 17 au 29 mai 2021, la ville de Villeurbanne mettra en place les “Semaines du handicap”, une façon de déconstruire les préjugés autour du handicap et de sensibiliser le grand public sur ce sujet.

Avec le soutien d’associations du territoire, la ville de Villeurbanne, située dans la région lyonnaise, a décidé d’organiser des “Semaines du handicap” du 17 au 29 mai prochains. Le principe : lutter contre les idées reçues sur les personnes en situation de handicap, combattre l’indifférence et entraver les regards parfois déplacés. Pour l’occasion, plusieurs animations seront proposées aux Villeurbannaises et Villeurbannais, de tous les âges, porteurs de handicap ou non. La participation à chacun des ateliers est gratuite et libre, attention cependant, certains nécessitent une inscription à l’avance.

Parmi les nombreux événements qui seront organisés, on peut citer :

Un Atelier numérique avec pour question centrale : Quelles solutions pour plus d’accessibilité numérique ?

Les cafés numériques de la MLIS (Maison du Livre, de l’Image et du Son) proposent de faire découvrir les grandes thématiques de la société de l’information à travers des temps de discussion. Parmi les points principaux évoqués, les limites du numérique face à de nombreux handicaps, les solutions pour les pallier, et les opportunités des nouvelles technologies.

Les cafés numériques de la MLIS (Maison du Livre, de l’Image et du Son) proposent de faire découvrir les grandes thématiques de la société de l’information à travers des temps de discussion. Parmi les points principaux évoqués, les limites du numérique face à de nombreux handicaps, les solutions pour les pallier, et les opportunités des nouvelles technologies. Une séance de cinéma suivie d’un débat : Après la projection du film « Hors normes », réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, le conseil villeurbannais de la jeunesse (CVJ), composé de jeunes âgés de 12 à 17 ans, proposera un débat sur la prise en charge de l’autisme en France aux jeunes des centres sociaux de Villeurbanne. Des représentants de l’association Autisme 69 participeront à cette animation.

Découverte des jeux vidéos adaptés pour différents handicaps. Des séances de jeu se tiendront à la MLIS pour tester et découvrir du matériel spécifique qui permet d’élargir le public du jeu vidéo.

La médiathèque du Rize propose de venir découvrir la Langue des Signes Française

Les Semaines du handicap se termineront le samedi 29 mai par la 8e édition du Fest’dif, le festival inter associatif de la Différence et de la Diversité. Organisée par la Miete (Maison des Initiatives, de l’Engagement, du Troc et de l’Échange), la journée sera consacrée à différentes animations en ligne comme des jeux, expositions numériques ou encore des table-rondes. Pour fêter les 10 ans du Fest’dif, une vidéo faisant un tour d’horizon sur l’histoire du festival sera présentée avec des témoignages de participants présents toutes les éditions.

Pour plus d’informations et télécharger le programme complet, rendez-vous sur le site internet de la ville de Villeurbanne.