Semaine pour l’Emploi : la plus grande aire d’autoroute d’Europe présente ses métiers aux demandeurs d’emploi handicapés

La 12e Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées est l’occasion pour de nombreuses entreprises de mener des opérations concrètes pour faciliter la rencontre entre travailleurs handicapés et recruteurs. C’est le cas de l’entreprise Elior, leader de la restauration sur les autoroutes en France via sa filiale Eliance, qui, dans le cadre de l’ Opération « Un jour, un métier en action », fait découvrir à des personnes handicapées les métiers du site d’Assevillers, la plus grande des aires de services sur autoroute en Europe.

Eliance ouvre les portes de son site à des demandeurs d’emploi handicapés, pour leur faire découvrir un métier en duo avec un salarié qui sera ce jour là leur tuteur pour leur faire partager une journée de travail. Ils découvriront successivement différents métiers et pourront également échanger avec les équipes et notamment avec les personnes handicapées travaillant déjà sur le site. Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique d’insertion des travailleurs handicapés conduite depuis plusieurs années par Eliance. Ces engagements ont été récemment réaffirmés par la signature d’un accord d’entreprise sur l’emploi des personnes handicapées.

Aire d’autoroute d’Assevillers

(autoroute A1 Paris Lille, à 30 minutes d’Amiens, sens Lille-Paris)

L’aire d’autoroute d’Assevillers : l’aire d’autoroute la plus grande d’Europe.

Le site de l’Aire d’Assevillers (A1, axe Paris-Lille) a été récemment transformé pour devenir aujourd’hui un véritable pôle commercial comprenant les enseignes telles que L’Arche, Pomme de Pain, Bœuf Jardinier, Paul et Oui Shop. Géré par Elior, leader de la restauration d’autoroutes en France à travers sa marque Eliance, le site emploie actuellement plus de 200 salariés.