Semaine pour l’emploi et le handicap : La SEEPH bientôt de retour !

Ecouter article Ecouter article





Semaine Européenne Pour l’Emploi des Personnes Handicapées : Une semaine pour concilier emploi et handicap tout en faisant changer les regards

« La jeunesse en situation de handicap face à l’emploi » et « Ruralité, handicap et emploi » : Tels sont les thèmes retenus pour la 25e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, rebaptisée depuis 2015 « Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées » ou SEEPH. Elle aura lieu cette année du 15 au 21 novembre. C’est l’occasion pour les candidats en recherche d’emploi de relancer leurs démarches, de s’informer sur les différentes voies possibles et d’enrichir leur réseau professionnel. Mais c’est aussi une semaine pleine d’opportunité pour les professionnels du recrutement et des ressources humaines, qui pourront participer à des conférences, rencontrer des candidats potentiels et améliorer leurs connaissance en matière d’emploi et de handicap.

Créée en 1997 par LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, c’est l’événement majeur de l’année en matière d’emploi, de formation et de recrutement des personnes en situation de handicap. La SEEPH s’adresse ainsi à des publics aux profils très variés : les demandeurs d’emploi et salariés en situation de handicap, mais aussi les entrepreneurs, les employeurs, les managers, les responsables de ressources humaines, les étudiants… ainsi que le grand public, l’un des principaux objectifs historiques étant de faire évoluer les regards sur le handicap, tout en favorisant l’accès à l’emploi des personnes handicapées.

Comme chaque année, de nombreuses animations seront proposées à ces différents publics dans toutes les régions de France et dans plusieurs pays européens, tout en s’adaptant aux contraintes liées à la crise du Covid-19. Parmi les animations prévues, des événements en présentiel et en ligne : forums de recrutement, ateliers d’aide à la recherche d’emploi, Handicafés, visites permettant la découverte de métiers, rencontres entre employeurs, conférences…

Vous pouvez consulter, dès maintenant, la programmation d’événements dans votre ville ou votre région en vous rendant régulièrement sur le site : www.semaine-emploi-handicap.com rubrique « Événements ».