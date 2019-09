Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

C’est la onzième année que L’Adapt (qui est à l’origine de cette semaine) nous propose un programme à la fois riche en contenu et en rencontres.

La SEPH qui a, depuis, fait école auprès des plus grands acteurs de l’insertion, n’est pas qu’une semaine de contact entre le monde l’entreprise et celui des personnes handicapées. C’est une véritable prise de conscience annuelle de la nécessité de mieux intégrer tous les talents de notre société dans le monde du travail qui en cherche sans cesse. C’est un aiguillon qui réveille et stimule l’entreprise à s’ouvrir à la différence et à se remettre en question, comme elle doit le faire sur ses propres marchés.

Pour mémoire, voici quelques chiffres de la SPEH de 2007 :

• Nombre de rencontres : 60 000

• Nombre de candidats : plus de 5 000

• Nombre d’entreprises ayant participé à des actions de L’ADAPT : 1 000

• Nombre de Jobdatings© : 10

• Nombre de forums pour l’emploi : 12

• Nombre d’Handicafés© : 6

Donc, à n’en pas douter, le cru 2008 sera excellent, car un grand nombre d’entreprises s’est

lancé, depuis un an et demi, dans une politique concrète d’emploi de personnes handicapées : les moyens de trouver des candidats étant aujourd’hui insuffisants, la SEPH reste l’une des plus performantes solutions, puisqu’elle permet de rencontrer physiquement la plupart des candidats.

Pour les événements, vous trouverez de la matière aux adresses suivantes :

SEPH : http://www.ladapt.net/ewb_pages/e/emp.php

Handicafés© : http://www.ladapt.net/ewb_pages/h/handicafe.php

Jobdatings© : http://www.ladapt.net/ewb_pages/j/jobdating.php

forums pour l’emploi : http://www.ladapt.net/ewb_pages/f/forum.php