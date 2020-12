Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : programme de l’Association ARPEJEH

Listen to this article Listen to this article





La formation, la qualification et l’emploi sont au cœur des actions menées tout au long de l’année par l’Association ARPEJEH, qui réunit des employeurs privés et publics de tous secteurs, engagés dans une politique active en faveur de l’égalité des chances et de l’emploi des personnes handicapées. La structure sera présente lors de la SEPH du 14 au 20 novembre.

De la classe de 3ème jusqu’aux études post-bac, ARPEJEH propose aux jeunes handicapés des rencontres avec des entreprises membres de l’association afin de les conforter dans la construction d’un parcours d’études le plus ouvert et ambitieux possible.

En effet « Trop de personnes handicapées sont aujourd’hui sous qualifiées et trop peu peuvent poursuivre des études supérieures. Il est important de créer les dispositifs entre scolarité et travail pour permettre aux jeunes d’entreprendre des études et d’avoir une vie professionnelle correspondant à leur choix » rappelle l’association.

Organisées autour de grandes thématiques, les actions menées par l’Association ARPEJEH ont pour objectif de :

– Mutualiser la volonté des employeurs privés et publics

– Informer les jeunes adolescents handicapés et leur environnement dès le collège

– Accueillir, favoriser et faciliter la relation entre jeunes personnes handicapées et professionnels

– Accompagner les élèves et étudiants handicapés

Programme des actions, des prochaines semaines, menées sur le terrain par ARPEJEH :

Atelier Découverte des Métiers

ACADEMIE DE LYON 9 novembre (Lycée des Métiers Louise Labé 69007 Lyon)

ACADEMIE DE CRETEIL 25 novembre (Lycée polyvalent Léon Blum 94000 Créteil)

Exploration des Métiers Insolites

EURO RSCG 20 octobre (92150 Suresnes)

RTE 8 novembre (93 Saint-Denis)

L’OCCITANE 15 novembre (07150 Lagorce)

L’OCCITANE 17 novembre (Paris)

Les jeudis d’ARPEJEH

BOUYGUES TELECOM 20 octobre (92447 Issy Les Moulineaux)

VEOLIA EAU 20 octobre (69647 Caluire Lyon)

MANITOWOC 17 novembre (69150 Decines Charpieu Lyon)