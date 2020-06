Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : Marketing et Handicap au coeur du débat

Hanploi et le Celsa s’associent et organisent la conférence « Marketing et Handicap » jeudi 17 novembre à la coupole Oscar Niemeyer à Paris. Des regards croisés d’entreprises, de candidats et de professionnels du marketing, feront émerger les bonnes pratiques en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans le monde de l’entreprise.

Du 14 au 20 novembre, c’est la semaine du handicap. Comme chaque année et à l’occasion de son sixième anniversaire, Hanploi, site de recrutement dédié aux personnes handicapées, organise une conférence où des experts mettent en lumière les thèmes liés à l’insertion des personnes handicapées.

En partenariat avec le Celsa, l’École de référence en information et en communication, cette conférence réunira les entreprises fondatrices de Hanploi (Dassault Systèmes, Total, Thales, Crédit Agricole SA…), les agences de communications et plusieurs experts de l’accessibilité numérique et des réseaux sociaux.

Animé par Pete Stone avec la présence de Rokhaya Diallo, ce débat s’articulera autour de trois tables rondes :

– Valoriser son profil avec un handicap :

Comment parler de son handicap pour mieux valoriser son profil ? Le handicap est-il un atout ou un frein dans le marketing lors de la candidature ? Pour échanger sur ce thème, un intervenant de Viadeo et un étudiant du Celsa partageront leur expérience personnelle sur ce sujet.

– La réponse marketing de l’entreprise face au handicap :

Comment les entreprises créent-elles ou adaptent-elles leurs produits et services pour les personnes handicapées ? Les personnes handicapées constituent-elles un marché ? Parmi les intervenants un expert de Dassault Système proposera des réponses à ces questions.

– La communication, image et mission handicap des entreprises :

Comment les entreprises orientent-elles leur communication par rapport au handicap ? Comment font-elles évoluer leurs communications interne et externe ? La chargée de mission handicap du Crédit Agricole SA fera un retour d’expérience sur ce débat.

Véronique Richard, directrice du Celsa introduira la conférence et Alain Frouard, Président de Hanploi clôturera cette demi-journée d’échanges. Une belle initiative pour mieux appréhender le handicap au travail.

Entrée libre sur inscription par mail inscription@hanploi.com (évènement réservé aux professionnels).