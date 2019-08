Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : Manpower lance un film de sensibilisation avec l’Agefiph et Grégory Cuilleron

A l’occasion de la « 17e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées », organisée du 18 au 24 novembre dans toute la France, Manpower s’associe à l’Agefiph dans le cadre de sa campagne nationale « C’est normal » et lance un film événementiel avec l’ambassadeur de la campagne Agefiph, Grégory Cuilleron – cuisinier handicapé et ancien participant de l’émission « Top Chef » – pour sensibiliser candidats, intérimaires et entreprises clientes au thème du handicap.

Intitulé « Avec Manpower, les personnes handicapées réussissent… et c’est normal ! », ce film a été réalisé à Paris, au CFA du CEPROC (Centre Européen des Professions Culinaires), en présence de salariés de Manpower, d’entreprises clientes et d’étudiants de l’école. Grégory Cuilleron y a réalisé, devant l’assistance, une recette de cuisine avec les étudiants du CFA.

« Cette vidéo remplit un double objectif, commente le groupe Manpower. Elle montre à travers Grégory Cuilleron que les personnes handicapées peuvent réussir leur carrière en dépit de leur handicap, mais également que les métiers culinaires, de bouche et de service sont autant de débouchés possibles pour toute personne motivée et volontaire. Ces métiers dits « pénuriques » sont en manque de candidats et les personnes handicapées y ont toute leur place ».

Retrouvez ici le film réalisé par Manpower.

Plus d’infos sur : http://www.manpower.fr/