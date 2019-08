Semaine pour l’emploi des personnes handicapées: la CPA donne le la !

AIX-EN-PROVENCE Pour ne laisser personne au bord du chemin, la nouvelle mission Handicaps de la Communauté du Pays d’Aix, créée en décembre 2009, organise pour la première fois un forum réunissant travailleurs handicapés et entreprises du Pays d’Aix. Organisé dans le cadre de la 13e « Semaine pour l’emploi des personnes handicapées » qui se déroule au niveau national du 15 au 20 novembre 2010, celui-ci se déroulera le mercredi 17 novembre de 9h à 17h30 Salle du Bois de l’Aune – Place Victor Schoelcher 13100 – Aix-en-Provence. Pour l’occasion deux véhicules de transport collectif seront à la disposition des Personnes à Mobilité Réduite, dans tout le pays d’Aix, afin de leur permettre de rejoindre le Forum. Réservation nécessaire au 04 42 93 85 06.

La Communauté du Pays d’Aix s’engage ainsi résolument en faveur de l’emploi au côté de l’AGEFIPH * et de CAP EMPLOI.

Ce premier forum pour l’emploi des personnes handicapées du Pays d’Aix proposera de deux temps forts. En première partie, plusieurs intervenants rappelleront aux entreprises présentes le cadre général de la loi de 2005 relative au recrutement et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le respect des principes d’égalité de traitement et de non discrimination, ainsi que la mise en œuvre de l’accessibilité nécessaire sur les lieux de travail. Deux clips vidéo de sensibilisation et un témoignage « un recrutement réussi » clôtureront la matinée.

L’après-midi, les 1 600 demandeurs d’emplois du Pays d’Aix reconnus travailleurs handicapés pourront rencontrer les entreprises recrutant immédiatement, pour certaines, dans des secteurs variés : banque, commerce, aide à la personne, soutien à la création d’activité, secteur public, emploi protégé, etc.

* Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées

– Depuis le vote de la loi du 11 février 2005, tout établissement d’au moins vingt salariés est soumis à l’obligation d’employer l’équivalent de 6 % de travailleurs handicapés. Globalement, en France, l’emploi des personnes handicapées s’élève à 4% seulement.

– En 2007, le taux national de chômage des personnes handicapées s’établissait à 19%, soit plus du double de celui atteint par l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans (8%).

– Deux véhicules de transport collectif seront à la disposition des Personnes à Mobilité Réduite, dans tout le Pays d’Aix, afin de leur permettre de rejoindre le Forum. Réservation nécessaire au 04 42 93 85 06. Le service « Accessibus », destiné aux Personnes à Mobilité Réduite résidant à Aix-en-Provence, sera également renforcé. Réservation au 0800 380 988.

– Toute l’info Transport pour se déplacer en Pays d’Aix : contacter Otel’O au 0805715050 (numéro gratuit depuis un poste fixe).