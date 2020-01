Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées du 16 au 22 novembre.

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées est une semaine nationale de sensibilisation et d’actions créée en 1997 par L’ADAPT dans la droite ligne de son projet associatif « Vivre avec et comme les autres ». Elle vise à sensibiliser les entreprises et le grand public à la problématique de l’emploi des travailleurs handicapés. Pendant une semaine, campagne de communication et actions concrètes sur le terrain se conjuguent sur toute la France.

Mobiliser tout l’hexagone

Plus de 150 actions sont organisées partout en France. Des comités de pilotage sont mis en place dans chaque région, afin que toutes les parties prenantes puissent unir leurs forces pour organiser des manifestations.

L’ADAPT et ses partenaires (pouvoirs publics locaux, associations, entreprises…) composent ces comités qui prennent en charge toute l’organisation locale.

Différents types d’actions sont organisés :

Les forums pour l’emploi : Organisés dans plusieurs villes de France, les forums permettent de réunir des entreprises qui recrutent et d’offrir une plate-forme de services aux personnes handicapées. Ces manifestations remportent toujours un franc succès auprès des personnes handicapées mais également des entreprises. C’est en créant la rencontre que les préjugés tombent. Des minis-forums spécialisés dans un type de métiers ou à l’initiative d’une entreprise partenaire sont également organisés.

Les Jobdatings© : Construit sur le même principe que les speed-datings, les Jobdatings© sont des entretiens professionnels de 12 minutes entre recruteurs et candidats handicapés. Les entreprises reçoivent des personnes handicapées en recherche d’emploi, sélectionnées de manière anonyme sur CV.

Les Handicafés© : Basé sur le même principe de rencontre que le Jobdating©, l’Handicafé© permet aux travailleurs handicapés et aux recruteurs de faire connaissance et d’échanger de manière informelle dans un cadre convivial, autour d’un café.

D’autres actions de sensibilisation, comme des tables-rondes, des colloques, des conférences, des petits-déjeuners entreprises ou encore des expositions photographiques sont également organisés pendant la Semaine pour favoriser la discussion avec les acteurs économiques.

Accédez à la liste des événements de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées du 16 au 22 novembre.



http://www.semaine-emploi-handicap.com/ewb_pages/p/programme_departement.php