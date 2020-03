Semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 15 au 21 novembre 2010 avec l’adapt Toujours plus de raisons d’y participer !

Aujourd’hui encore, 21% d’entreprises (contre 27% en 2009) ne comptent aucune unité bénéficiaire dans leur effectif et 24% ont un quota compris entre 0% et 6% exclus. Toutes ces entités doivent donc s’acquitter de la contribution prévue par la loi du 11 février 2005 dans un contexte économique pour le moins peu favorable. Une entreprise de 300 salariés par exemple doit employer 18 travailleurs handicapés. En 2009, si cette entreprise ne répond pas à son obligation, le montant annuel de sa contribution financière est de 75 960 €. En 2010, elle est de 227 880€.

Une situation face à l’emploi fragile

Si 194 315 travailleurs handicapés sont en emploi ordinaire au 1er janvier 2008 et 116 211 (ESAT) et 29 702 (Entreprises adaptées) en milieu protégé, la crise actuelle touche a fortiori les populations les plus fragilisées parmi lesquelles celle des travailleurs handicapés. Ils représentent 6% des demandeurs d’emploi (250 256 personnes en décembre 2009) et leur taux de chômage atteint les 20% soit deux fois plus que la moyenne nationale.

10 bonnes raisons de recruter une personne handicapée

Raison 1 : Votre entreprise gagne à recruter des personnes motivées.

Raison 2 : Votre entreprise gagne à choisir des personnalités dynamiques.

Raison 3 : Votre entreprise gagne à se doter de nouveaux talents.

Raison 4 : Votre entreprise gagne à recruter des collaborateurs fiables.

Raison 5 : Votre entreprise gagne à cultiver l’esprit d’équipe.

Raison 6 : Votre entreprise gagne à favoriser l’épanouissement de tous.

Raison 7 : Votre entreprise gagne à intégrer les différences.

Raison 8 : Votre entreprise gagne à valoriser son identité.

Raison 9 : Votre entreprise y gagne financièrement.

Raison 10 : Votre entreprise gagne à faire le premier pas.

10 bons conseils aux candidats handicapés en recherche d’emploi

Conseil 1 : Avant d’être un candidat handicapé, vous êtes avant tout un candidat.

Conseil 2 : Préparez minutieusement votre CV.

Conseil 3 : Ayez confiance en vous et ne vous sous-estimez pas.

Conseil 4 : Mettez en avant vos compétences.

Conseil 5 : Valorisez votre capacité à agir seul(e) et à travailler ensemble.

Conseil 6 : Faites tomber les préjugés !

Conseil 7 : Ne dissimulez pas votre handicap : sachez le présenter simplement et brièvement.

Conseil 8 : Faites preuve de nuances et gardez le sens des réalités.

Conseil 9 : Ne refusez ou n’acceptez pas trop vite une proposition : soyez ouvert et prenez le temps de la réflexion.

Conseil 10 : On a tous intérêt à travailler ensemble !

2009 un succès à renouveler

Objectifs atteints l’an dernier avec, 77 500 rencontres générées par les 45 actions de L’ADAPT au cours desquelles près de 2 500 recruteurs ont rencontré 7 300 candidats. Au-delà, ce sont 380 porteurs de projets qui ont référencés leurs actions sur le site événementiel de l’association. S’il est difficile d’estimer les suites d’un forum emploi/handicap, le concept de l’Handicafés© a fait ces preuves puisque six mois plus tard, 60% des participants à cette rencontre sont en emploi. En 2009, les 20 Handicafés© organisés par L’ADAPT ont réunis pas moins de 1 200 candidats.

Un site pour découvrir les toutes les action et participer

Sur le site dédié de L’ADAPT ; travailleur handicapé, entreprise ou personne citoyenne peuvent, à partir du 15 septembre, trouver toutes les informations lui permettant de participer aux actions proposées pendant la Semaine :

– Les personnes handicapées peuvent consulter les dates des forums emploi handicap, celles des Jobdatings© et des Handicafés©, acceder à une page « entreprises ouvertes à toutes les compétences » et déposer leur CV sur l’espace dédié des entreprises

– Les entreprises, quant à elles, peuvent se renseigner sur les actions menées et sur les partenariats à établir pour soutenir la Semaine.

– Au-delà, toute personne sensible à cette thématique y trouve les éléments lui permettant de relayer l’information si elle le souhaite : bannières et pictogrammes à télécharger, podcast et fichiers audio.

www.semaine-emploi-handicap.com