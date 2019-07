Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : déficience visuelle et insertion professionnelle

Du 16 au 22 novembre 2009 a lieu la 13e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, organisée par L’ADAPT, l’AGEFIPH et la FIPHFP. A cette occasion, l’Association Valentin Haüy revient sur les difficultés d’intégration professionnelle des déficients visuels. Aujourd’hui en France, environ 120 000 personnes déficientes visuelles sont en âge de travailler, dont 18 000 aveugles. Le taux de chômage de cette population est estimé à environ 30%. Les aveugles et malvoyants sont particulièrement désavantagés par rapport à l’emploi car la déficience visuelle affecte l’accès et la maîtrise de l’information. Ce handicap représente un frein important pour certaines entreprises qui ignorent souvent les capacités développées par les personnes déficientes visuelles, et les nombreuses techniques (informatiques, compensation du handicap…) à leur disposition. De plus, les structures d’accompagnement à l’emploi ne sont pas suffisamment sensibilisées pour accompagner les aveugles et malvoyants dans leur recherche d’emploi ou de formation professionnelle et ces derniers souffrent souvent d’un manque de reconnaissance de leur statut de travailleur handicapé.

L’Association Valentin Haüy accompagne les déficients visuels dans leur parcours professionnel et gère plusieurs centres de formation et établissements des secteurs protégé et adapté afin d’aider les déficients visuels à se former et s’insérer dans le monde professionnel.

Parmi ces établissements, le Centre de Formation et de Rééducation Professionnelle de Paris (CFRP) et L’Institut Médico-professionnel de Chilly Mazarin (91) proposent des enseignements spécialisés qui permettent aux déficients visuels d’être compétitif sur le marché de l’emploi (masso-kinésithérapie, secrétariat-bureautique, agent d’accueil, cannage-paillage d’ameublement et préparation aux métiers du tertiaire, employés de collectivité, d’horticulture, de floriculture et espaces verts…).

L’AVH gère également des établissements dédiés principalement à l’emploi de personnes handicapées visuelles. L’association emploie ainsi près de 200 personnes handicapées réparties dans deux ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail, anciennement C.A.T) et deux Entreprises Adaptées, dans des activités diverses (marketing direct, reprographie et impression, façonnage et montage, conditionnement et ensachage, impression de documents en braille, cannage-paillage, entretien d’espaces verts…).

Un « pôle emploi » a été créé au sein de l’association pour conseiller et accompagner les déficients visuels dans leur recherche d’emploi. Il intervient également auprès des entreprises et des professionnels de l’insertion pour les sensibiliser aux demandes d’emploi des handicapés visuels.