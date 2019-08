Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 2009 : la mobilisation grandit

77 500 rencontres entre recruteurs et demandeurs d’emplois ont été organisées durant cette 13e édition Du 16 au 22 novembre, 380 actions pour l’emploi des personnes handicapées dans toute la France ont été recensées sur le site dédié de L’ADAPT (www-semaine-emploi handicap.com). Pour ce premier bilan de l’opération, on retiendra un chiffre prometteur : 1000 recruteurs de plus que l’année 2008. Ces soixante dix-sept mille cinq cent rencontres – soit deux mille cinq cent rencontres de plus que lors de la précédente édition – ont eu lieu au cours de quarante-cinq actions où près de deux mille cinq cent recruteurs ont rencontré sept mille trois cent candidats. Et ce, malgré deux forums d’importance annulés cette année pour cause de risque pandémique liée à la grippe A.

Le Président de L’ADAPT, Emmanuel Constans, s’est félicité de cette mobilisation « qui est à l’image de l’implication grandissante des entreprises pour l’emploi des personnes handicapées. Nous devons cette réussite au travail des équipes de terrain qui, en région, œuvrent au quotidien auprès des personnes handicapées et à l’engagement de nos entreprises partenaires ». Il a également rappellé que « tout n’était pas encore joué pour que les personnes handicapées puissent accéder comme tout un chacun à un emploi. La formation et l’accès aux études restent une priorité pour que les personnes handicapées atteignent le niveau requis par les entreprises ». Rappelons au passage que Generali, GMF, Thalès et SNCF ont rejoint en 2009 le cercle des partenaires historiques de L’ADAPT que sont Adia, Areva, Caisse d’Epargne, Monster et Sodexo.

Sensibiliser le grand public

Des conférences, cafés des Réussites et autres pièces de théâtre ont ainsi permis à près de sept cent visiteurs de se sensibiliser à la thématique de l’emploi des personnes handicapées.

Enfin, le pacte de L’ADAPT a déjà réuni plus de six mille huit cent signatures sur le blog

www.pactecitoyen.travaillerensemble.com. Cet appel citoyen lancé par L’ADAPT à l’occasion de cette semaine se poursuit en 2010 : « L’emploi des personnes handicapées est un sujet citoyen qui doit être porté par la société civile dans son intégralité, explique le Président de L’ADAPT. Notre association œuvre à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Nous avons décidé de poursuivre cette action tout au long de l’année 2010 : chacun de nous, citoyen de la société civile, peut porter cette thématique en signant le pacte et en s’engageant à le relayer.»

