Découvrez les grands événements de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées !

C’est le moment de relancer vos recherches ! Pour sa 23e édition, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, rebaptisée depuis 2015 « Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées » ou SEEPH, se déroule du 18 au 24 novembre prochains. L’édition 2019 aura trois thèmes centraux : « le handicap invisible », « les femmes » et « l’Europe ».

Créée en 1997 par LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, événement incontournable en matière d’emploi des personnes en situation de handicap, s’adresse à des publics aux profils très variés : les demandeurs d’emploi et salariés en situation de handicap, mais aussi les entrepreneurs, les employeurs, les managers, les responsables de ressources humaines, les étudiants… De nombreuses animations seront ainsi proposées à ces différents publics dans toutes les régions de France et dans plusieurs pays européens, avec notamment des forums de recrutement, des Handicafés, des visites permettant la découverte de métiers, des ateliers d’aide à la recherche d’emploi, des rencontres entre employeurs, des conférences…

Nous vous proposons de découvrir ici quelques-uns des événements phares de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.

Le programme des événements à ne pas manquer lors de la SEEPH 2019

Nantes (44) : Semaine du Quiz handicap – Du 18 au 24 novembre

Quiz handicap avec des questions sur le handicap et des lots liés au handicap à gagner pendant toute la semaine du 18 au 22 novembre ! Tous les jours, une thématique sera reprise sur le handicap et une information sera publiée afin de sensibiliser le public sur le handicap. Ouvert à tous !

Lieu : 6 rue du Pen Duick II, 44262 NANTES CEDEX 2.

Contact : ISABELLE MEENS. Tél. 02 40 20 63 48. Mail : i.meens@cdg44.fr

Lille (59) : Handicafé© spécial Fonctions publiques – 19 novembre

L’Handicafé©, concept créé et appartenant à LADAPT, allie souplesse et convivialité. Il permet aux candidats handicapés et aux recruteurs de se rencontrer et de discuter dans un lieu convivial, autour d’un café. Deux zones d’affichage sont prévues, l’une pour les CV et l’autre pour les offres d’emploi. Chacun des participants est invité à consulter ces informations, puis à aller à la rencontre de l’autre.

Lieu : Hôtel de Ville, 59000 LILLE.

Contact : Hubert Delmaire. Tél. 06 12 57 05 94. Mail : delmaire.hubert@ladapt.net

Chessy (77) : Visite de l’entreprise Disney et découverte des métiers – 21 novembre

Visite d’entreprise, découverte des métiers (métier de la restauration, vendeur boutique, opérateur sur manège) et entretiens/conseils individuels entre personnes reconnues travailleurs handicapés et l’employeur afin de vérifier l’intérêt pour les métiers et les possibilités de recrutement ainsi que le process de recrutement. Jeudi 21 novembre de 10h à 12h30 pour la découverte des métiers et à partir de 14h pour les entretiens/conseils.

Lieu : Disney, 77700 Chessy.

Contact : Hocine BOUZINE, Chargé de Mission Grands Comptes & Partenaires. Tél. 06.42.15.88.24. Mail : h.bouzine@capemploi77.fr

Cahors (46) : Forum Emploi Handicap – 19 novembre

L’objectif de cette demi-journée est de réunir sur un même lieu ressources, les principaux acteurs du handicap et de l’insertion professionnelle pour répondre à toutes questions en lien avec le travail, pour les personnes, les employeurs et les partenaires. Stands, conférences, Forum ouvert permettent d’échanger, de dialoguer et de partager des expériences sur le recrutement et le maintien dans l’emploi dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.

Lieu : Espace Valentré, allée des soupirs, 46000 CAHORS.

Contact : Françoise Timmer. Tél. 05 65 23 20 20. Mail : f.timmer@capemploi46.com

Issy-les-Moulineaux (92) : Handi Mouv’Enquête – 19 novembre

Permettre aux personnes accompagnées par LADAPT Hauts de Seine de se rendre dans diverses entreprises correspondant à leur projet pour y faire des enquêtes métiers. Ils seront accompagnés par leur référent afin d’être soutenu dans la démarche.

Lieu : Centre commercial Les Trois Moulins, 92040 Issy-les-Moulineaux.

Contact : Sadia BENHNOUN. Mail : benhnoun.sadia@ladapt.net

Villeneuve-sur-Lot (47) : Théâtre d’improvisation sur le thème du handicap – 18 novembre

Création d’une troupe de théâtre amateur en faisant participer les demandeurs d’emploi. Ce groupe porté par Pôle Emploi est déjà constitué et a intégré un « club » qui vise à optimiser l’employabilité. Le « module » théâtre permettra de gagner en confiance et de savoir présenter son handicap. .es répétitions ont débutées le 17/09.

Lieu : Maison de la Vie associative, Rue coquard, 47300 VILLENEUVE SUR LOT.

Contact : CECUTTI Alexandra. Tél. 05 53 20 47 20 33. Mail : cecutti.alexandra@ladapt.net

Rennes (35) : Forum pour l’emploi – 19 novembre

La manifestation vise à créer des rencontres directes avec les partenaires de l’emploi, des organismes de formations, des institutions. En parallèle des stands partenaires, un espace recrutement sous forme d’un JOBDATING avec une douzaine d’entreprise sera proposé. Des espaces de coaching individuel seront également mis à disposition ainsi que des ateliers (conseil en l’image, confiance en soi, préparation aux entretiens). Un accueil est également proposé pour les élèves de classes Ulis.

Lieu : Maison des Associations, 35000 Rennes.

Contact : Vincent Guillouzouic. Tél. 02 23 27 23 56. Mail : guillouzouic.vincent@ladapt.net

Ploufragan (22) : Forum Handicap – 20 novembre

Forum organisé par la Cité des Métiers de St BRIEUC sur une formation avec l’accueil de jeunes venant de classes spécialisées, tenue de stands.

Lieu : Cité des Métiers de St Brieuc, 22440 Ploufragan.

Contact : DUAULT Anne-Laure. Tél. 06 27 06 38 93. Mail : duault.anne-laure@ladapt.net

Brest (29) : Handi Mouv’Emploi – 21 novembre

Sur une zone géographique déterminée, accompagnés par des professionnels de LADAPT, des demandeurs d’emploi en situation de handicap font du porte-à-porte en entreprises pour recueillir les offres d’emploi disponibles. Basé sur le principe de candidature spontanée, cette démarche privilégie l’échange direct. Les offres recueillies sont ensuite mises en commun avec tous les candidats à l’issue de la journée.

Lieu : Mairie de l’Europe, 29200 Brest.

Contact : FALHUN Isabelle. Tél. 06 14 12 31 09. Mail : falhun.isabelle@ladapt.net

Arradon (56) : Projection-débat Autisme et emploi – 22 novembre

Projection d’un film “Emploi Accompagné” présentant Etienne, jeune homme autiste en emploi et échange avec les invités (enseignants référents, équipe pédagogique des dispositifs ULIS, personnes accompagnées et famille et l’association ASPERANZA) sur l’insertion professionnelle.

Lieu : DDEC, 56000 Arradon.

Contact : GRANDEMANGE Véronique. Tél. 06 19 47 30 63. Mail : grandemange.veronique@ladapt.net

Nantes (44) : Quel avenir professionnel pour les jeunes en situation de handicap ? – 19 novembre

Table ronde autour d’experts, chefs d’entreprise et publics concernés. Une rencontre abordée précisément sous l’angle de l’emploi des jeunes à qui cette rencontre donnera largement la parole.

Lieu : Crédit Mutuel, 10 rue de Rieux, 44000 Nantes.

Contact : Aurore Vuillemin. Tél. 0982222619. Mail : aurore.vuillemin@institut-kervegan.com

Clermont-Ferrand (63) : Handi Mouv’Emploi – 21 novembre

Sur une zone géographique déterminée, accompagnés par des professionnels de LADAPT, des demandeurs d’emploi en situation de handicap font du porte-à-porte en entreprises pour recueillir les offres d’emploi disponibles. Basé sur le principe de candidature spontanée, cette démarche privilégie l’échange direct. Les offres recueillies sont ensuite mises en commun avec tous les candidats à l’issue de la journée.

Lieu : À définir, consulter le site www.semaine-emploi-handicap.com

Contact : Franck SLAGHENAUFFI. Tél. 04 73 45 18 18. Mail : slaghenauffi.franck@ladapt.net

Lyon (69) : Handi’Rencontres Entreprise – Du 12 au 29 novembre

Forum emploi pour une seule entreprise au sein même de son établissement. 4 modules proposés : Présentation de l’entreprise et de sa politique emploi, Conseils aux candidats, Echanges métiers avec des professionnels, Recrutement.

Lieu : À définir, consulter le site www.semaine-emploi-handicap.com

Contact : Gilbert NEVES. Tél. 06 35 88 15 12. Mail : neves.gilbert@ladapt.net

La Rochelle (17) : Handicafé © – 30 janvier 2020

Inviter des entreprises en recrutement de stagiaires, alternants et salariés en situation de handicap. Les candidats doivent avoir moins de 30 ans et au minimum un bac+2. Cet événement sera situé dans le hall de l’école d’ingénieur, l’EIGSI, voisine de notre école.

Lieu : L’école EIGSI, 26 rue François De Vaux De Foletier, 17041 La Rochelle.

Contact : Carole Peyre. Tél. 05 46 51 77 79. Mail : matterc@excelia-group.com

Quimper (29) : Table ronde Femmes et emploi – 19 novembre

Témoignages de femmes en situation de handicap (divers) en emploi dans des environnements variés (milieu ordinaire, ESAT, EA, apprentissage) – invitation de chefs d’entreprises du département.

Lieu : MDPH de Quimper, 1 C Rue Félix le Dantec, 29018 Quimper.

Contact : FALHUN Isabelle. Tél. 06 14 12 31 09. Mail : falhun.isabelle@ladapt.net

Saint-Lô (50) : Forum Handicap vers l’avenir – 20 novembre

LADAPT IEM Saint-Lô organise un forum pour l’avenir des jeunes en présence des partenaires et des familles. Formation, mobilité, culture, loisirs, santé…

Lieu : Conseil départemental de la Manche, 98 route de Candol, 50000 Saint-Lô.

Contact : Isabelle Lebreton. Tél. 02 33 75 71 70. Mail : lebreton.isabelle@ladapt.net

Mondeville (14) : Portes ouvertes – 20 novembre

Venez à la rencontre des usagers et professionnels des Pôles Inclusion professionnelle et Inclusion sociale de LADAPT Normandie et découvrez tous nos dispositifs. Café, échanges, visite des locaux et nouveaux ateliers…

Lieu : 14 rue Henri Spriet, 14120 Mondeville.

Contact : LADAPT CRP-CPO Calvados. Tél. 02 31 35 60 80. Mail : caen@ladapt.net

Caen (14) : Handimeeting – 21 novembre

9h-12h15 (sur inscription par téléphone) : Matinée à destination des employeurs avec 2 ateliers à thème : -Réforme DOETH -Maintien en emploi. 14h-16h30 (entrée libre) : Forum métier à destination des bénéficiaires. Présence de nombreuses entreprises, et de plusieurs OPCO et organismes de formation. Différents secteurs d’activités seront représentés : Hôtellerie Transport Industrie Commerce Services Tertiaire Propreté Sanitaire et social.

Lieu : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen.

Contact : CAP EMPLOI 14. Tél. 02 31 93 24 24. Mail : capemploi14@capemploi14.com

Rouen (76) : Soirée « Femmes et Handicap » – 20 novembre

Une soirée unique ! À travers l’art du court-métrage et de la mise en scène, venez à la rencontre de femmes exceptionnelles. Émotions, rires, frissons… Co-organisé par LADAPT, l’AGEFIPH et le FIPHFP.

Lieu : Cinéma Pathé DOCKS 76, 76000 Rouen.

Contact : Communication Normandie. Tél. 06 38 98 26 38. Mail : communication.normandie@ladapt.net

Le Mans (72) : Forum Handi-Rencontres – 21 novembre

Rencontres entre travailleurs handicapés et des entreprises pouvant proposer des stages, emplois ou visites. La matinée sera rythmée par des ateliers et des conférences.

Lieu : Maison pour tous Jean Moulin, 72000 Le Mans.

Contact : PLEUVRY Cécile. Tél. 02 43 51 20 40. Mail : seph.sarthe@ladapt.net

Auchel (62) : Forum orientation et insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap – 21 novembre

Ce forum organisé au LP Dégrugillier à Auchel se veut un levier pour l’emploi. Il offre aux jeunes inscrits dans un parcours scolaire en milieu ordinaire (ULIS de Lp et de collège) ou protégé (ImPRO…), ainsi qu’à leurs éducateurs, la possibilité de rencontrer l’ensemble des acteurs travaillant à cette question majeure qu’est l’insertion des personnes en situation de handicap. Ces professionnels proposeront notamment des tables rondes, ateliers et échanges constructifs.

Lieu : 1, boulevard Emile Basly, 62260 Auchel.

Contact : Frédéric Lalloyer. Tél. 0321614888. Mail : frederic.lalloyer@ac-lille.fr

Rennes (35) : Handi Mouv’Emploi – 21 novembre

Sur une zone géographique déterminée, accompagnés par des professionnels de LADAPT, des demandeurs d’emploi en situation de handicap font du porte-à-porte en entreprises pour recueillir les offres d’emploi disponibles. Basé sur le principe de candidature spontanée, cette démarche privilégie l’échange direct. Les offres recueillies sont ensuite mises en commun avec tous les candidats à l’issue de la journée.

Lieu : Pôle d’activités Sud-Est, 35000 Rennes.

Contact : Vincent Guillouzouic. Tél. 02 23 27 23 56. Mail : guillouzouic.vincent@ladapt.net

Publier (74) : Flashmob – 20 novembre

Chorégraphie spontanée pour sensibiliser les citoyens à la SEEPH.

Lieu : Centre commercial CORA, 74000 Publier.

Contact : BUSSAT Jean Michel. Mail : bussat.jean-michel@ladapt.net

Montpellier (34) : Handijob – 26 novembre

Journée dédiée à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail et de la formation. Les visiteurs ont la possibilité de rencontrer directement des recruteurs, de s’entretenir avec des professionnels de secteurs d’activités variés. Différents espaces : entreprises (secteurs privé et publique), organismes de formation (préqualifiant, qualifiant, alternance), espace ergonomie (présentation de matériels adaptés pour compenser le handicap), ateliers (informations, mises en situation et micro-conférences).

Lieu : Le CORUM, Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier.

Contact : Sébastien ROMERA. Tél. 04 99 13 34 25. Mail : handijob@capemploi34.org

Six Fours (83) : Pause engagée – 22 novembre

Sensibilisation, informations, conseils avec le bus Handi Talents.

Lieu : METRO rue de l’Europe, 83140 SIX FOURS.

Contact : Sylvie LEMONT. Tél. 07.77.69.09.01. Mail : lemont.sylvie@ladapt.net

Bourges (18) : Handicafé © – 18 novembre

Environ 20 entreprises présentes dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.Rencontres entre travailleurs handicapés et des entreprises pouvant proposer des stages, emplois ou visites. Une après-midi sera rythmée par des ateliers et des conférences.

Lieu : Palais d’Auron, Rue Edmond Jongleux, 18000 Bourges.

Contact : Malvina RONDIER. Tél. 02 48 24 11 32. Mail : rondier.malvina@ladapt.net

Troyes (10) : Permanence conseils – 23 novembre

Pour toutes questions relatives à l’emploi et au handicap, venez rencontrer un professionnel qui vous informera et vous orientera vers les partenaires à contacter en fonction de vos démarches et besoins.

Lieu : LADAPT Aube, 24, rue de la Paix, 10000 Troyes.

Contact : Jean Christophe STAUDER. Tél. 03 25 83 12 40. Mail : stauder.jean-christophe@ladapt.net

Besançon (25) : Forum inclusion – 19 novembre

Il s’agit de créer des lieux d’information sur différentes problématiques : métiers en tension ou métiers méconnus, formations qui mènent à ces métiers, prise en compte des difficultés mobilité. Différents espaces par thématique permettant la rencontre et le partage d’expérience sous une forme plus conviviale.

Lieu : Salle VIP stade Léo Lagrange, 25000 Besançon.

Contact : Hamelin Virginie. Tél. 07 83 66 85 67. Mail : hamelin.virginie@ladapt.net

Pour consulter le calendrier complet de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, rendez-vous sur le site : www.semaine-emploi-handicap.com