Semaine pour l’emploi : Avenance Enseignement se mobilise partout en France !

Avenance Enseignement, leader de la restauration scolaire, filiale du groupe Elior, participe activement du 15 au 21 novembre à la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées. Partout en France, les équipes d’Avenance Enseignement mettent en place un programme d’actions axées sur la sensibilisation et l’intégration professionnelle des personnes en situation d’handicap. La Mission Handicap d’Avenance Enseignement ainsi que ses directions régionales prennent part à plus de 30 manifestations et ouvrent leurs portes pour la 14e édition de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. « Avenance Enseignement est engagé depuis 2008, avec le soutien de l’Agefiph, pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. A l’occasion de cette 14e semaine, nous avons organisé des manifestations pour sensibiliser toutes nos équipes au handicap, rencontrer des candidats, faire découvrir les possibilités qu’offre notre secteur d’activité…», explique Olivier Cortyl – Directeur du Développement des Ressources Humaines. Une semaine d’actions pour sensibiliser et briser les préjugés de chacun !

En Région Rhône-Alpes :

– Intervention de David Smétanine le 16 novembre 2010 à Villard Bonnot : sportif de haut niveau et Champion de Natation des Jeux Paralympiques en 2008, il dévoilera aux convives ses secrets de professionnel sur la rigueur de l’entrainement, la nutrition et la citoyenneté.

– Tour du Monde Handisolidaire, le 15 novembre à la Cité Scolaire Internationale de Lyon : en partenariat avec Handicap International, Avenance Enseignement sensibilisera sous forme d’ateliers et de jeux les convives à la problématique du handicap dans les pays en développement.

En région PACA :

– Atelier de cuisine pour les convives, le 16 novembre à Toulon : les élèves en situation de handicap de l’école Dominique Mille (école Publique Spécialisée pour enfants et adolescents handicapés moteurs) et les élèves de l’école élémentaire Brusquet (Toulon) sont invités à un atelier de cuisine.

– Initiation à la langue des signes, le 15 novembre à Hyères : Avenance Enseignement propose aux élèves de l’Ecole Paule Humbert (Hyères) une initiation au langage des signes en partenariat avec l’association ASIP.

En région IDF :

– Accueil de stagiaires autistes du 15 au 26 novembre à Asnières et à Paris : parce que cette semaine a pour objectif principal de favoriser l’accès à l’emploi aux personnes en situation de handicap, Avenance Enseignement ouvre ses portes à 2 stagiaires pour découvrir les métiers de la

restauration scolaire.

En région Sud-Ouest :

– Petit déjeuner de l’apprentissage le 16 novembre à Toulouse : les alternants d’Avenance Enseignement en situation de handicap, se rencontreront à cette occasion pour partager leurs expériences (attentes, difficultés, réussites, progrès) dans un cadre convivial et en présence des équipes pédagogiques et des tuteurs.

En région Centre Ouest :

– Accueil d’une stagiaire de l’institut médico éducatif du Valais à Saint Brieuc : dans le cadre de ce stage, la stagiaire sera initiée aux exigences métiers et aux conditions propres de la vie en entreprise. Il se poursuivra au delà de cette semaine.

– Conférence débat** sur le maintien dans l’emploi, le 15 novembre au Mans: organisé par L’ADAPT, Avenance Enseignement partagera son expérience sur cette thématique.

– Forum emploi handicap**, le 18 novembre à Nantes : les candidats munis de leurs CV pourront déposer leurs candidatures auprès des collaborateurs Avenance Enseignement qui les renseigneront sur les métiers de la restauration collective et les opportunités d’intégration.

En région Est :

– accueil de stagiaire du 15 au 19 novembre à Nancy : la Direction Régionale Est accueillera un stagiaire avec une possibilité d’embauche à l’issue du stage.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’Agefiph, Avenance Enseignement participera également aux dispositifs de son partenaire

Un jour, un métier en action® : dans le cadre de ce dispositif près de 32 sites Avenance Enseignement des différentes directions régionales se sont engagés pour accueillir, l’espace d’une journée, des demandeurs d’emploi souhaitant découvrir le secteur de la restauration scolaire. Cette action constitue pour les demandeurs d’emploi handicapés l’opportunité de passer une journée au sein des équipes et de se familiariser au secteur d’activité et/ou aux métiers de la restauration scolaire.

*Job Studio® : est un nouveau concept proposé par l’Agefiph. Les directions régionales Rhône-Alpes, Sud Ouest, Nord Normandie participeront à ce dispositif inédit, qui permettra à chaque participant de profiter des conseils de coachs spécialisés, d’accéder librement à des outils interactifs dédiés à l’emploi et de rencontrer des recruteurs de leur région afin d’améliorer leurs aptitudes lors de l’entretien d’embauche.

**Conférences-débats, Handicafés, Forums… seront aussi l’occasion de rencontrer des acteurs économiques, des acteurs spécialisés ainsi que des demandeurs d’emploi et de favoriser le partage d’expérience autour des problématiques d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

À propos d’Avenance Enseignement

Filiale du groupe Elior, Avenance Enseignement est le numéro un de la restauration collective en France avec 756 000 repas servis chaque jour, dans 4300 restaurants. Les clients d’Avenance Enseignement sont à la fois des partenaires – établissements publics et privés, maternelles, primaires, secondaires, universités – et des convives – enfants, enseignants, personnels des écoles. Outre son activité de restauration scolaire, Avenance Enseignement assure la restauration des centres de vacances, de loisirs et des classes découvertes, et propose un service de préparation et livraison de repas en crèches et à domicile. Avenance s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience du groupe Elior en termes d’achats, de sécurité alimentaire, de techniques culinaires ou encore d’innovations produits.

Avec plus de 40 ans d’expérience, Avenance Enseignement met ses compétences d’expert de l’alimentation au service de ses clients partenaires en proposant aux tout-petits comme aux jeunes adultes, le meilleur de l’alimentation en termes de qualité, d’équilibre alimentaire et de nutrition. Avenance Enseignement souhaite faire du repas un moment privilégié d’éducation et de détente, en favorisant la découverte du goût, l’apprentissage de l’autonomie, de la vie en collectivité et l’enseignement des bonnes pratiques alimentaires.

A propos d’Elior

Créé en 1991, Elior est le troisième opérateur en Europe de la Restauration sous Contrat et des services qui y sont associés. Le Groupe, qui a réalisé en 2008/2009 un chiffre d’affaires de 3,56 milliards d’euros, occupe des positions de premier plan en Restauration Collective et Facilities Management d’une part et en Restauration de Concession et Travel Retail d’autre part. Ses 69 000 collaborateurs servent chaque jour 2,9 millions de clients dans 14 500 restaurants et points de vente implantés dans 15 pays. Elior met en œuvre son savoir-faire dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, des établissements de soins et médico-sociaux et des résidences pour seniors, comme dans l’univers du voyage (aéroports, gares, autoroutes), des loisirs et de la culture (musées, parcs d’expositions). Entreprise responsable, Elior est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2004. Le Groupe est ainsi particulièrement attentif à l’équilibre nutritionnel de ses convives, à l’impact de ses activités et de ses achats sur l’environnement, et à l’intégration et à la formation de ses collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.elior.com