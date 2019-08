Semaine pour l’emploi 2013 : cap sur l’Europe

Le bilan de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 2012 est à peine fini que, déjà, les équipes des territoires L’ADAPT se mobilisent pour novembre 2013 ! Forte de 8 700 candidats et 2 500 recruteurs sur les seules actions emploi de L’ADAPT (Handicafés©, Jobdatings© et forums), 67 actions de sensibilisation réunissant 15 000 spectateurs ou encore de 37 TIFO portés par 1 100 salariés et bénévoles, la Semaine a de l’ambition. En ligne de mire de la nouvelle édition 2013 : l’Europe. L’objectif premier restera de sensibiliser le plus grand nombre et de créer les conditions favorables à l’emploi des personnes handicapées. Car si les droits du travail diffèrent selon les pays, l’Europe offre un cadre de valeurs communes et un vivier exceptionnel de pratiques pouvant être dupliquées. En 2012, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées et George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite scolaire avaient soutenu l’action de L’ADAPT au forum pour l’emploi de Paris, gageons que, cette année, la voix de la SEPH portera jusqu’à Bruxelles !

Quelques actions emploi/handicap de l’ADAPT

16/05 Petit déjeuner « Le handicap psychique en entreprise »

17/05 Handicafé© Agefos22/05 Handicafé© Rhône-Alpes

30/05 Petit déjeuner Agefos « L’alternance, levier d’insertion professionnelle pour les personnes handicapées »

05, 06 et 07/06 Village emploi sur le salon Handica Lyon (Eurexpo Lyon)

20/06 Café des Réussites Rhône-Alpes27/06 Petit déjeuner « Le contrat en alternance, le contrat de professionnalisation, le contrat d’apprentissage: outils d’insertion durables »

04/07 Handicafé© Agefos

09/07 Petit déjeuner Agefos « Recruter et intégrer un travailleur handicapé »

19/09 Petit déjeuner Agefos « Travailler avec les Ésat (Établissements et services d’aide par le travail) »

26 et 27/09 Village emploi sur Autonomic Rennes (Parc des Expo)

17/10 Handicafé© Agefos

18/10 Petit déjeuner « Le handicap au travail: une communication adaptée afin d’inciter les salariés handicapés à se déclarer »

19/11 Petit déjeuner Agefos « Les enjeux du maintien dans l’emploi »

05 et 06/12 : Village Emploi sur Autonomic Lille (Grand Palais)

12/12 Handicafé© Agefos

LES PETITS DEJEUNERS sont proposés aux entreprises désireuses d’en savoir plus sur une thématique spécifique et de pouvoir échanger avec du même secteur. LES PETITS DEJEUNES AGEFOS sont quant à eux destinées à tous les adhérents de l’OPCA Agefos PME.

Pour plus d’information, contactez le service entreprises de L’ADAPT : service.entreprise@ladapt.net 01 48 10 38 56