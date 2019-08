Semaine pour l’Emploi : 15 ans d’engagement

L’Agefiph, le FIPHFP et L’Adapt (1) coordonnent la prochaine Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH) du 14 au 20 novembre. Cet événement favorise chaque année le recrutement des travailleurs handicapés dans les secteurs public et privé.

Un colloque, une exposition photo et un Handicafé : tel est le programme de la journée inaugurale de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées lundi 14 novembre à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris 19e). Le colloque « Emploi et handicap : la question d’une seule semaine ? » donnera l’occasion de dresser une rétrospective de 15 ans de SEPH et de débattre des projets d’avenir.

Il aura lieu sous le parrainage de Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé et se tiendra en présence de Roselyne Bachelot, ministre des solidarités et de la cohésion sociale et de Marie Anne Montchamps, secrétaire d’État aux personnes handicapées. Un Handicafé regroupera 60 recruteurs et 100 travailleurs handicapés. Il aura la particularité de proposer trois pôles entreprises (PME / Fonction publique / Grandes entreprises) et deux espaces coaching : RH et image. Enfin, il sera particulièrement axé sur trois populations de

demandeurs d’emploi : jeunes, femmes et séniors. Lors de cette inauguration, une exposition photos du « Collectif Engagé » (lire par ailleurs) sera également proposée à tous les visiteurs.

Le programme national

Composés de stands d’entreprises, les forums « emploi et handicap » offriront la possibilité de rencontrer des Missions Handicap, de laisser des CV ou encore d’assister à des ateliers, des tables rondes ou des conférences sur des sujets liés à l’emploi des personnes handicapées. Lors de la 14e édition en 2010, 19 forums ont eu lieu partout en France, totalisant 725 stands. Tenus par 1 500 recruteurs, ils ont accueilli 9 000 candidats. Quelques dates pour cette édition : 15 novembre (Marmande, Joigny, Bourges, Le Mans, Lyon), 16 novembre (Orly, Paris, Saint-Maximin), 17 novembre (Rennes, Agen, Lesneven, Saint-Quentin, Nantes, Bourg en Bresse, Loriol, Thonon) 18 novembre (Villeneuve-sur-Lot).

Plusieurs Handicafés seront également organisés au cours de cette semaine. Il s’agit de rencontres informelles autour d’un café avec un affichage des CV, des offres d’emploi et la présence d’accompagnateurs pour faciliter la rencontre entre travailleurs handicapés et recruteurs.

L’année dernière, avec 23 Handicafés organisés, la formule phare de l’association a séduit 1 660 candidats et 860 recruteurs. Pour rappel, six mois après, près de 60 % des personnes ayant

participées à un Handicafé sont en poste. Quelques dates : 14 novembre (Paris, Caen, Clermont-Ferrand, Cachan), 15 novembre (Bordeaux, Fougères, Bourges, Troyes, Evry, Toulon Grenoble, Meythet, Roissy), 16 novembre (Vannes, Metz, Lomme, Lyon, Saint-Maximin), 17 novembre (Vierzon, Evry, Cambrai, Puget, Rennes, Saint-Étienne).

Enfin, des jobdating, rencontres chronométrées de 12 minutes entre travailleurs handicapés et recruteurs pour se concentrer sur les compétences, seront organisés notamment à Alençon le 15 novembre et à Dijon le 18 novembre.

Le programme complet des actions et les adresses des rendez-vous sont disponibles sur www.semaine-emploi-handicap.com

(1) Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, Association

pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Une campagne « engagée »

À l’occasion des 15 ans de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, l’Adapt change de ton et lance une nouvelle campagne de sensibilisation. « Pour la résumer, un mot suffit :

Engagé, explique L’Adapt. Engagées comme devraient l’être plus de personnes handicapées dans nos entreprises. Engagée comme devrait l’être la classe politique sur cet enjeu de société. Engagé comme devrait l’être l’ensemble de la population française ».

Pour porter ce message, L’Adapt a choisi 15 hommes et femmes : bénévoles, candidats, recruteurs ou encore patrons en situation de handicap ou valides. Leur point commun ? Faire bouger les choses à leur échelle et à leur façon. Ils sont engagés… dans l’entreprise et/ou dans la cause de l’emploi des personnes handicapées. Tous se sont prêtés au jeu de la séance

photo et ont raconté leur parcours. « Pas question de s’attarder sur leur éventuel handicap ou de dramatiser leur situation. Leurs compétences les représentent bien mieux »,

souligne l’Adapt. Mis en lumière par le photographe Olivier Roller, leur engagement et leur implication ont permis de créer le « Collectif Engagé » autour duquel s’articule désormais toute la

campagne de communication. « Cette campagne appelle à rejoindre la cause de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et à devenir soi-même engagé », conclut l’Adapt.