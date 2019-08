Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées – PROGRAMME DE LA SEINE ET MARNE

Dans le cadre de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées qui se déroule du 18 au 23 novembre 2013 et pour la cinquième année, CAP EMPLOI 77 et les 5 Maisons de l’Emploi et de la Formation de Seine et Marne -avec le soutien de l’AGEFIPH et du FIPHFP-, s’associent pour proposer une série d’évènements. Différentes manifestions sont organisées sur tout le département permettant aux travailleurs handicapés et aux employeurs de se rencontrer et d’échanger. 2 forums pour l’emploi, 3 conférences (1 à destination des employeurs, 1 à destination de la Fonction Publique, 1 tout public), 1 job dating…un programme varié, étoffé et concentré sur une semaine pour répondre à toutes les questions sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

• Lundi 18 novembre 2013 à 9 heures Conférence à destination des employeurs publics « Comment répondre à son obligation d’emploi dans la fonction publique » organisée par Cap emploi 77 et la Maison de l’Emploi Melun Val de Seine. Cette conférence sur l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique est ouverte à tous les organismes publics (Communautés de communes, Mairies, Centres hospitaliers, Maisons de retraite, universités, rectorats…). La loi du 11 février 2005 pour l’obligation des droits et des chances des personnes handicapées stipule que tout établissement d’au moins 20 agents doit employer 6% de travailleurs handicapés. Dans le cas contraire, une contribution calculée en fonction du nombre d’agents manquant doit être versée au FIPHFP. Cette conférence permettra aux employeurs publics de mieux connaître les partenaires institutionnels de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, les aides mobilisables et les différentes possibilités de répondre à l’obligation d’emploi. Avec la participation du Centre de Gestion de Seine et Marne. De 9h à 10h30 – Lieu : SIESM, Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne, 1 rue Claude Bernard 77000 La Rochette – Sur invitation – Renseignements : 01 64 79 59 39/ 01 64 19 01 01

• Lundi 18 novembre 2013 à 14 heures Forum Emploi Handicap organisé par Cap emploi 77 et la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart. Ce « Forum Emploi Handicap » permettra aux travailleurs handicapés et aux recruteurs de faire connaissance et d’échanger. Les travailleurs handicapés pourront poser leurs questions en direct aux recruteurs. Les entreprises contribueront à faire connaître leur secteur d’activité et les métiers qui leur sont rattachés. Elles exposeront également leurs méthodes de recrutement et leurs besoins pour les mois à venir. Une vingtaine d’employeurs seront présents. – De 14h à 17h30 – Lieu : Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart, 462 rue Benjamin Delessert 77550 Moissy-Cramayel – Entrée libre – Renseignements : 01 64 79 59 39/01 64 13 40 18

• Mardi 19 novembre 2013 à 9h Rencontre Handi Emploi Express (job dating) organisée par Cap emploi 77 et la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Ouest Seine et Marne. Cette « Rencontre Handi Emploi Express » permettra aux travailleurs handicapés et aux recruteurs de faire connaissance et d’échanger le temps d’un court entretien. Les personnes reconnues travailleurs handicapés présenteront leur candidature et en 10 minutes démontreront leur motivation. Suite à cette première rencontre, les candidats pourront être recontactés pour un entretien plus approfondi. Les employeurs à la recherche de leurs futurs collaborateurs proposeront, tous, des offres d’emploi à pourvoir dans les mois à venir. En un minimum de temps, ils rencontreront de nombreux candidats présélectionnés en fonction des postes proposés. Une douzaine d’employeurs seront présents. – De 9h à 12h – Lieu : Place des Métiers, Bd Olof Palme 77436 Emerainville/Marne-La-Vallée – Participation sur inscription uniquement – Renseignements : 01 64 30 05 10/ 01 60 06 04 11

• Jeudi 21 novembre 2013 à 9h30 Forum pour l’Emploi des personnes handicapées organisé par Cap emploi 77 et la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est Seine et Marne. Cette 7 ème édition du « Forum pour l’Emploi des personnes handicapées » permettra des opportunités de rencontres entre travailleurs handicapés motivés et recruteurs. Les travailleurs handicapés pourront poser leurs questions en direct aux recruteurs. Les entreprises exposeront leurs méthodes de recrutement et leurs besoins pour les mois à venir. Une vingtaine d’employeurs seront présents. En 2012, 22 employeurs ont participé au forum et plus de 100 offres d’emploi ont été proposées aux personnes reconnues travaileurs handicapés. – De 9h30 à 12h 30 – Lieu : Maison de l’Economie et de l’Emploi, 12 bd Jean Rose 77105 Meaux cedex – Entrée libre – Renseignements : 01 60 09 80 40/01 60 09 84 83

• Jeudi 21 novembre 2013 à 14 h Conférence à destination des employeurs « Les différents contrats et les aides mobilisables pour l’embauche d’une personne handicapée » organisée par Cap emploi 77 et la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord Est Seine et Marne. Cette conférence présentera les différents dispositifs, en complément des dispositions du droit commun, permettant l’embauche d’une personne handicapée (contrats aidés dont les Emplois d’Avenir, contrats en alternance, aide financière à l’insertion professionnelle…). – De 14h à 16h – Lieu : Maison de l’Economie et de l’Emploi, 12 bd Jean Rose 77105 Meaux cedex – Sur inscription – Renseignements : 01 60 09 80 40/01 60 09 84 83

• Vendredi 22 novembre 2013 à 11h Conférence à destination des employeurs et du public « Qui peut bénéficier de l’offre de service de Cap emploi et présentation des contrats aidés dont les Emplois d’Avenir » organisée par Cap emploi 77 et la Maison de l’Emploi et de la Formation Sud 77. Cette conférence, proposée dans le cadre du 17 ème Salon de l’Emploi, de la Formation et de la Création d’Entreprise, permettra de répondre aux principales questions posées sur le thème du handicap : Qui peut bénéficier du statut de travailleur handicapé et que dit la loi sur l’obligation d’emploi ? Quels sont les outils à la disposition des entreprises afin de répondre à cette obligation ? Quelles sont les aides mobilisables pour les employeurs et les personnes reconnues travailleurs handicapés ? Quels contrats aidés pour une personne reconnue travailleur handicapé ?…. – De 11h à 12h – Lieu : Gymnase Martinel, route de l’Ermitage 77300 Fontainebleau (à côté de l’INSEAD) – Entrée libre – Renseignements : 01 64 78 00 73/01 60 73 44 02