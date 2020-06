Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées : plus de 500 personnes au Forum Emploi et Handicap de Melun

Dans le cadre de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées qui s’est déroulée du 15 au 21 novembre 2010, la Mairie de Melun, Cap emploi 77, la Maison de l’emploi Melun Val de Seine et les Rotary Club de Melun Vicomté et Sénart se sont associés pour proposer un Forum Emploi et Handicap, jeudi 18 novembre 2010 de 9h 00 à 17 h 00 à la médiathèque l’Astrolabe, rue du Château à Melun. Plus de 500 personnes sont venues à l’Astrolabe, équipement public parfaitement adapté aux personnes handicapées, rencontrer les entreprises. Le Forum a permis aux demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés et aux entreprises de se rencontrer de façon conviviale. Une centaine de postes était à pourvoir :vendeur, hôtes de caisse et d’accueil, techniciens, magasiniers, responsables de rayon, téléconseillers, conducteurs receveur, agents de quai, préparateurs de commande, équipiers de vente , caristes, agents d’entretien, aides menuisier, assistantes polyvalente, équipiers polyvalents, équipiers logistique, conseillers en vente..

Les Entreprises présentes – Pro Emploi Intérim, Mc Donald, Castorama Melun, la CAF, e, Décathlon, Conseil Général de Seine et Marne), MDPH77, Cap emploi 77, Véolia transport- sont reparties avec de nombreux CV et sont prêtes à intégrer de nouveaux salariés.

Le matin, le « Jeudi de l’emploi » organisé par la Maison de l’emploi Melun Val de Seine, Maison de l’Emploi de Sénart et Cap emploi 77 et réservé aux professionnels de l’accueil des publics a réuni plus de 60 personnes.