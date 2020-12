Listen to this article Listen to this article





« Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue » : Tel est le slogan de la Semaine mondiale de sensibilisation au Glaucome qui aura lieu du lundi 7 mars au vendredi 11 mars.

En France, le glaucome est la 1ère cause de cécité absolue. Il concerne 1 million de personnes mais parmi elles 40% ignorent qu’elles sont touchées. C’est pourquoi l’UNADEV, Union nationale des personnes déficientes visuelles, encourage vivement toutes les personnes de 40 ans et plus à effectuer un dépistage. Dans ce cadre, un dépistage gratuit sera organisé à destination de toutes les personnes de 40 ans et plus durant toute cette semaine à Paris dans le Bus du Glaucome, devant la gare Montparnasse (Paris XVe).

Durant toute cette semaine de sensibilisation, une campagne d’information sera également diffusée largement par différents biais : télévision, panneaux de rues dans plusieurs villes de France…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://www.unadev.com/index.php/tag/semaine-mondiale-du-glaucome/