Semaine « Mets tes baskets et bats la maladie » à l’école

Zinédine Zidane et ELA mobilisent les établissements scolaires de France du 18 au 23 octobre 2010. L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) parrainée par Zinédine Zidane organise du 18 au 23 octobre une semaine nationale de mobilisation dans tous les établissements scolaires, afin de lancer la saison 2010/2011 de « Mets tes baskets et bats la maladie ». Ecoles, collèges, lycées… tous les niveaux sont concernés. Zinédine Zidane, les parrains de l’association ainsi que de nombreuses personnalités s’impliquent dans cette semaine à l’instar de l’écrivain Marc Levy, auteur d’un texte inédit écrit pour cet événement. L’objectif est double : sensibiliser le plus grand nombre et réunir des fonds en faveur de la lutte contre les leucodystrophies, maladies génétiques cérébrales mortelles.

Lundi 18 octobre : coup d’envoi avec la Dictée d’ELA rédigée par Marc Levy

Ils seront des centaines de milliers d’élèves à découvrir le texte écrit spécialement par Marc Levy. Cette création originale inspirée du combat des enfants contre la maladie réunira les élèves et leurs enseignants, les parents d’élèves, les familles et les parrains d’ELA et de nombreuses personnalités. Au-delà de l’exercice symbolique, la Dictée d’ELA est destinée à créer des moments forts d’échanges et de discussion sur la maladie, le respect, la solidarité et le handicap.

Du 18 au 23 octobre : « Mets tes baskets et bats la maladie »

Après la réflexion vient le temps de l’action. Le jour de leur choix entre le 18 et le 23 octobre, les établissements scolaires organiseront un événement, le plus souvent sportif, où les élèves prêteront leurs jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus s’en servir. Au préalable, ils chercheront des parrains financiers qui acceptent de sponsoriser leur action au profit d’ELA. Pour ceux qui ne pourront pas participer à la semaine, ils organiseront l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » le jour de leur choix au cours de l’année scolaire.

Depuis sa création, la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » a réuni plus de 2,6 millions d’élèves et 15,6 millions d’euros, soit plus de la moitié des sommes investies par ELA dans le financement de la recherche médicale. C’est dire si cet événement est essentiel pour les malades et les chercheurs.

Toutes les informations et inscriptions sur www.ela-asso.com