Semaine Handi-Cap Insertion en Basse-Normandie

Des étudiants de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de l’université de Caen Basse-Normandie organisent une semaine de sensibilisation des étudiants à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Aujourd’hui, le handicap reste une problématique managériale importante pour les entreprises. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances soumet les entreprises de plus de 20 salariés à l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés sous peine d’une contribution financière. Mais l’intégration reste encore insuffisante. Ainsi, notre démarche est de sensibiliser et de labelliser les futurs managers pour améliorer la gestion du handicap en entreprise.

Une initiative des étudiants de l’IAE élargie à l’ensemble de l’Université et à l’ENSICAEN

Déjà opérationnelle depuis deux ans à l’IAE, cette action étudiante sera cette année élargie par l’Université de Caen Basse-Normandie (UNICAEN) et étendue au sein de ses différentes composantes, sur l’ensemble de la région (IUT de Cherbourg-Manche, IUT de Caen à Vire, IUT de Caen, département Gestion des entreprises et des administrations). L’école d’ingénieurs ENSICAEN, présente sur le Campus 2, prendra également part à cette action de sensibilisation. Ce changement d’échelle, souhaité par l’IAE et accompagné par le chargé de mission égalité des chances de l’Université de Caen, va permettre de maximiser l’impact sociétal de cette sensibilisation.

Un label « Handi Manager » pour les étudiants

Durant cette semaine de sensibilisation, 150 étudiants pourront obtenir le label Handimanager décerné par l’organisme de formation Companieros, valorisable sur leur CV et reconnu par les entreprises. Ce label s’obtient à l’issue d’une formation en 3 temps, animée par les étudiants de l’IAE porteurs du projet :

Une formation académique (B.A BA sur le handicap)

Une rencontre avec des personnes handicapées

Un travail en petit groupe sur un cas managérial animé par un professionnel

Cette formation participative vise à susciter auprès des futurs managers un questionnement personnel et collectif sur la personne handicapée, les conditions de son recrutement, intégration dans l’entreprise et maintien dans l’emploi, et le rôle du manager dans ce processus.