Gros plan sur la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 2019

Événement incontournable en matière d’emploi et de handicap, la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, ou SEEPH, aura lieu cette année du 18 au 24 novembre. Nous vous proposons de découvrir ici les principales particularités de cette 23e édition.

Trois thèmes mis à l’honneur : le handicap invisible, les femmes et l’Europe

Le handicap invisible : Malgré les idées reçues, on estime que 80% des situations de handicap sont « invisibles ». « Mais invisible ne veut pas dire inexistant, commente LADAPT. C’est donc pour sensibiliser les entreprises et le grand public à cette problématique, que nous avons décidé de mettre en lumière le handicap qui ne se voit pas mais qui peut tout de même demander certains aménagements. Toutefois si le handicap est invisible, les compétences sont bien là et prêtes à s’exprimer ! ».

Les femmes en situation de handicap et l’emploi : Thème principal de l’édition 2018, ce sujet sera également mis en avant lors de l’édition 2019 afin d’assurer une continuité de la mobilisation autour de cette situation encore très souvent problématique aujourd’hui. Ainsi LADAPT souhaite remettre sur le devant de la scène la question des femmes et du handicap, estimant qu’elles subissent bien souvent une double discrimination face à l’emploi.

Le handicap et l’emploi en Europe : Les difficultés d’accès à l’emploi pour les travailleurs en situation de handicap ne sont pas spécifiques à la France et constituent également un phénomène européen. C’est pourquoi LADAPT souhaite également mener des actions à l’échelle européenne. « LADAPT se veut moteur sur ce sujet et poursuivra le travail entrepris depuis 2015 : organiser des manifestations dans toute l’Europe pour sensibiliser et faire bouger les lignes ! », précise l’association.

En parallèle, la SEEPH conserve son fil rouge habituel qui consiste à faire mieux connaître les différents dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap à travers de nombreuses actions.

Des événements en direction de tous les publics…

Que vous soyez demandeur d’emploi, salarié en situation de handicap, collègue d’un travailleur en situation de handicap, entrepreneur, employeur, manager, responsables de ressources humaines ou encore étudiant… il y a certainement un événement susceptible de vous intéresser. Et c’est justement ce qui fait la richesse de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées. Tandis que les demandeurs d’emploi rechercheront un emploi ou peaufinerons leurs outils de candidature lors des ateliers proposés, les recruteurs pourront se rencontrer autour d’experts et en apprendre davantage sur les différentes modalités de recrutement d’un travailleur en situation de handicap.

… organisés par plus de 300 bénévoles de LADAPT

Au total, près de 400 actions devraient être organisées sur l’ensemble du territoire français, certaines par des bénévoles de LADAPT et d’autres par des partenaires de l’événement. Certaines actions auront lieu pendant la SEEPH et d’autres en amont, avant ou après.

Parmi ces différentes actions de la Semaine Européenne Pour l’Emploi des Personnes Handicapées :



• Handi Mouv’Emploi : Sur une zone géographique donnée, des demandeurs d’emploi en situation de handicap accompagnés par des professionnels de LADAPT font du porte-à-porte auprès des entreprises pour recueillir les offres d’emploi disponibles. Basé sur un principe de candidature spontanée, cette démarche privilégie l’échange direct. Les offres recueillies sont ensuite mises en commun avec tous les candidats à l’issue de la journée. Cet événement sera organisé dans différentes villes de France. Si vous souhaitez y participer, renseignez-vous au plus vite sur le site www.semaine-emploi-handicap.com

Journée d’inauguration régionale avec des ateliers sur le thème “Femmes et handicap” et “emploi et alternance” à Marseille

Lieu : Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille au sein de l’espace éthique méditerranéen au cœur de l’hôpital de la Timone, le 18 novembre 2019.

Rencontre « Ma différence fait la différence » au Forum Emploi de Woippy en Moselle

L’objectif sera de réunir des entreprises, des partenaires et des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Cette action aura lieu le 19 novembre 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à : Salle Saint Exupéry, 3 place André Debs, 57140 WOIPPY.

Forum emploi Île-de-France

La Communauté d’agglomération Val Parisis organise une nouvelle édition de son Forum emploi des actifs handicapés jeudi 21 novembre 2019 de 14h à 17h à Montigny-lès-Cormeilles. Le réseau des Réussites assurera des job coachings pour les demandeurs d’emploi et également un coaching en image afin de développer autonomie et confiance en soi.

Conférence inaugurale de la 23e édition de la SEEPH

Lundi 18 novembre 2019. Lieu : Scor – Immeuble SCOR – 5, Avenue Kléber – 75016 Paris. En présence de Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées.

Soirée Femmes & Handicap

Le 20 novembre au Cinéma Pathé Docs à Rouen, en présence des 3 présidents : LADAPT, Agefiph, Fiphfp.

Soirée S'Handifférence

Le 21 novembre au Casino Joa – 83500 LA SEYNE SUR MER

Une soirée où vous êtes certains de sortir de l’ordinaire, avec des artistes qui vont vous surprendre… Café-Théâtre avec cocktail dinatoire, Emotion, Humour, et Surprise !

Tout au long de la SEEPH 2019, de nombreuses entreprises partenaires prendront part aux différentes manifestations, notamment : Korian, Groupe Pomona, SFL, Carrefour, Scor, Randstad, Vivendi, la Fedeeh, Roger Voice, Agefiph, Fiphfp.

Plus d’informations sur le site dédié : www.semaine-emploi-handicap.com