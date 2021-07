Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées et DuoDay

Ecouter article Ecouter article





Dans quelques mois auront lieu deux événements majeurs dans le domaine de l’emploi et du handicap : la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) et le DuoDay© !

La 25e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021. LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, co- organisateurs de la SEEPH, avec le soutien du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées, sont heureux de proposer une nouvelle édition dédiée à la jeunesse en situation de handicap face à l’emploi. La #SEEPH2021 sera l’occasion d’aborder :

L’accès à l’apprentissage et aux études supérieures pour les personnes en situation de handicap ;

La jeunesse en situation de handicap face aux conséquences de la crise de COVID- 19 ;

L’accès au premier emploi des jeunes en situation de handicap ;

La jeunesse et le handicap : comment les jeunes, futurs salariés et futurs managers approchent le sujet du handicap au

LADAPT portera également le thème de ruralité, handicap et emploi.

Quelques rendez-vous d’ores et déjà programmés

Alors que le programme des manifestations déployées en région est en cours de préparation, plusieurs dates peuvent déjà être notées dans les agendas :

Jeudi 21 octobre : conférence de presse de lancement de la #SEEPH2021.

conférence de presse de lancement de la #SEEPH2021. Lundi 15 novembre, matinée : conférence d’inauguration de la #SEEPH2021 en présentiel. Elle sera retransmise en visioconférence.

conférence d’inauguration de la #SEEPH2021 en présentiel. Elle sera retransmise en visioconférence. Mercredi 17 novembre : déplacement commun des présidents de LADAPT, de l’Agefiph et du

déplacement commun des présidents de LADAPT, de l’Agefiph et du Jeudi 18 novembre : DuoDay©.

L’intégralité du programme détaillé sera communiquée ultérieurement, ainsi que le calendrier des nombreuses actions proposées en région (en cours de définition).

Faire résonner l’emploi et le handicap à l’échelle de l’Europe

Plus connue par-delà les frontières françaises sous son nom “European Disability Employment Week”, EDEW, la SEEPH trouve écho dans différents pays d’Europe pour faire avancer les mentalités en matière d’emploi des personnes en situation de handicap.

Afin de mettre l’accent sur l’implication des organisations françaises pour l’emploi handicap, LADAPT, le FIPHFP, et l’Agefiph proposeront des actions à envergure européenne durant toute la SEEPH. Un focus sera fait notamment sur l’apprentissage (en collaboration avec EASPD).

#activateurdeprogrès : préparer la #SEEPH2021

L’Agefiph renouvelle l’opération #activateurdeprogrès, rejoint par le FIPHFP, durant la SEEPH. Les deux fonds invitent dès à présent les employeurs et tous les acteurs engagés pour l’emploi des personnes en situation de handicap à rejoindre le mouvement et à s’inscrire sur le site www.activateurdeprogrès.fr.

Des outils de sensibilisation et de communication, dont l’Activ’box sont proposés et de nombreux outils de communication interne et externe pour valoriser l’engagement de son organisation en faveur d’une ouverture inclusive de l’emploi.

L’apprentissage : le levier pour l’emploi des personnes en situation de handicap

Le FIPHFP et l’Agefiph poursuivent leurs actions en faveur de l’apprentissage, notamment suite à l’organisation du tour de France des régions organisé par le FIPHFP. Ce cycle d’événements, intitulé ”Cap sur les compétences, Cap sur l’apprentissage”, a fait étape dans toutes les régions en s’adressant aux employeurs publics, aux directeurs de CFA, aux référents handicap et aux acteurs locaux de l’insertion des personnes en situation de handicap dans le but de faciliter l’accès à la formation et le recrutement des apprentis en situation de handicap.

DuoDay© : des rencontres pour changer le regard sur l’emploi handicap

Ce rendez-vous a été créé en 2018 sous l’impulsion de la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Mme Sophie Cluzel. Sur le principe de l’immersion professionnelle, une personne porteuse d’un handicap compose, le temps d’une journée, un duo avec un professionnel pour découvrir son poste, ses missions et son environnement de travail. En plus de faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et de créer de nouvelles opportunités professionnelles, le DuoDay© français est aussi une opportunité singulière de se rencontrer pour changer de regard et dépasser les préjugés sur l’emploi handicap. Forte de ces précédents succès, la quatrième édition du DuoDay© aura lieu à nouveau pendant la SEEPH, le 18 novembre 2021.