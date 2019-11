EnTHreprendre et Handicap retour sur l’édition 2019

La « Semaine EnTHreprendre et handicap » a pour vocation de faire découvrir la création d’entreprise aux jeunes collégiens, aux étudiants et aux personnes handicapées en recherche d’emploi. Handiréseau & le CIDJ avec leurs partenaires BNP Paribas SA, Malakoff Médéric Humanis, la Région Ile-de-France, Pole emploi IDF, Handirect, les Académies de Paris-Versailles-Créteil et sous la Présidence d’Honneur de Pierre Deniziot, Délégué spécial de la Région Ile-de-France, en charge du handicap, ont largement soutenu cet événement depuis sa première édition.

L’animation « speed meetings » a rassemblé une centaine de personnes venues chercher différents niveaux d’information :

«C’était vraiment super d’intervenir dans une classe pour parler de l’entreprenariat, »

« Je garde un exceptionnel souvenir de cet évènement au CIDJ, de la qualité d’accueil et de vos sourires »

Parmi les 8 classes d’élèves venues concourir, le cours MORVAN remporte pour la 2ème année consécutive le Trophée EnTHreprendre et Handicap avec son projet « EUO :

Ecologie, Union, Objets Connectés », un projet à impact social, environnemental, et technologique.

– Des dizaines d’interventions en classes se sont déroulées du 4 a 8 novembre 2019 et ont permis de sensibiliser

– Plus de 300 collégiens et lycéens en situation de handicap.

– Un Jeu créatif destiné aux professionnels de l’insertion et du handicap, est venu souder et interroger tous les acteurs de l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans la création d’entreprise (associations, écoles, professeurs, universités, chargés de mission, mission handicap)

Cette année nous avons mis en oeuvre 2 fois plus d’ateliers personnalisés pour accompagner les demandeurs d’emploi, avec l’Agefiph, Pôle Emploi IDF et la Région Ile-de-France.

Au total 50 élèves étaient présents portant 8 projets innovants de classes spécialisées dans le cadre des Trophée EnTHreprendre 2019.

Une réussite qui appelle une édition en 2020 dont nous vous tiendrons informés.