Semaine du handicap du 4 au 7 décembre au Musée Rodin

À l’occasion de la journée internationale du handicap, le musée Rodin vous invite durant quatre jours à découvrir ses nouvelles offres de visites, proposées dans les collections permanentes, le jardin et l’exposition temporaire Rodin, La chair, le marbre.

Des visites tactiles offrent l’opportunité de toucher à mains nues des formes, des volumes et des détails d’une sélection de sculptures originales en bronze. Pour la première fois au musée Rodin, des parcours en langue des signes sont animés par Laurent Valo, acteur français sourd, qui propose une découverte des oeuvres emblématiques de la collection. Des boucles magnétiques offrent la possibilité de suivre des visites guidées menées par les conférenciers du musée. Des parcours accessibles permettent de découvrir les chefs-d’œuvre présentés au rez-de-chaussée de l’hôtel Biron, dans le jardin et dans l’exposition temporaire. Des visites interactives proposent d’aborder la vie et l’oeuvre de Rodin grâce à une approche attractive et ludique.

Le musée Rodin a été créé en 1916, à l’initiative d’Auguste Rodin (1840-1917), grâce à trois donations, comprenant ses oeuvres, ses collections, sa bibliothèque, et ses lettres et manuscrits. Il est établi sur le site choisi par le sculpteur : l’hôtel Biron et son jardin que Rodin occupait, comme locataire, depuis 1908. Les collections permanentes sont présentées dans l’hôtel Biron qui abrite les oeuvres emblématiques du sculpteur. Une salle du parcours consacrée à son entourage présente notamment la sculpture de Camille Claudel et d’Antoine Bourdelle. Les principaux monuments de Rodin, Les Bourgeois de Calais, La Porte de l’Enfer, ou encore Le Penseur prennent place dans le jardin, véritable écrin de verdure. L’exposition temporaire, Rodin, La chair, le marbre met en scène, dans l’ancienne chapelle, une soixantaine d’oeuvres parmi lesquelles le Baiser ou la Danaïde. Le marbre, dur et froid, s’anime sous le ciseau de l’artiste et semble devenir lui-même vivant.

Le musée Rodin poursuit jusqu’en 2014 des travaux de rénovation de l’hôtel Biron. L’accessibilité aux personnes en situation de handicap – moteur, visuel, auditif ou mental – est au cœur de ce programme de rénovation qui comprend la mise aux normes de l’ensemble de l’édifice et l’installation d’un ascenseur.

Pratique

Musée Rodin Paris

Hôtel Biron

79 rue de Varenne

75007 Paris

T. +33 (0)1 44 18 61 10

www.musee-rodin.fr

Du mardi au dimanche

De 10h à 17h45

Nocturne mercredi jusqu’à 20h45

Metro ligne 13 station Varenne RER ligne C station Invalides Bus 69, 82, 87, 9