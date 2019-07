Semaine du handicap : ce qui fonctionne

Sarah Laurent, HR Manager France à HR Access Solutions et Présidente d’Agora RH, communauté regroupant des RH d’entreprises de + de 500 salariés explique : “En notre qualité de RH, l’organisation de la semaine du handicap nous incombe très souvent. Sauf à bénéficier de la présence en entreprise d’un correspondant handicap à temps plein, le responsable RH est souvent l’organisateur des différentes initiatives portées par l’entreprise lors de cette semaine pour l’emploi des personnes handicapées.”

La maturité

Tout dépend bien entendu de la maturité de l’entreprise en matière de diversité. On ne passe pas en 6 mois d’une entreprise monochrome à un modèle français en matière de diversité. Certaines entreprises ont fait du handicap un véritable moteur de croissance. Mais cela intervient après plusieurs années d’actions récurrentes et percutantes en matière de handicap et de diversité. Car une entreprise a tout à gagner, tant en matière de communication interne, qu’externe, à avoir une politique « diversité friendly ».

Quels bénéfices pour l’entreprise ? Convaincre le management

Ne nous voilons pas la face, le bénéfice pécuniaire est souvent le premier qui soit pris en compte par la direction de l’entreprise. Comment payer moins ?

Charge à nous, RH, d’arriver à convaincre la direction de l’entreprise que, quitte à monter une politique handicap, autant le faire intelligemment. Diverses actions sont peu chères et extrêmement impactantes. L’image de la société, tant en interne qu’en externe s’en trouve alors significativement redorée. Les salariés aiment les entreprises citoyennes, comme en témoignent les dernières enquêtes menées auprès des salariés. La définition et la défense des valeurs d’une entreprise en font un argument de différenciation face à ses concurrents.

Comment faire ?

“Un jour, un métier en action” par exemple, qui sera mis en place pour la première fois cette année chez HR Access, permet à des personnes en situation de handicap de passer une journée auprès d’un collaborateur expérimenté qui pourra lui apporter son expérience et ses conseils.

Le principe : vous inscrivez votre entreprise auprès de l’Agefiph, et Cap Emploi vous envoie des CV de personnes handicapées (chargée des RH, informaticien, comptable, téléprospecteur…). Les CV sont souvent de très bonne qualité et permettent de mettre en place une action rapide et efficace.

Le site de l’Agefiph est une mine d’information pour trouver des feedbacks d’autres entreprises ayant mis en place des initiatives, des coordonnées d’organisations qui peuvent vous aider à la mise en place.

Capitaliser sur ce qui marche

Les salariés actuels de nos sociétés en situation de handicap peuvent également être de grand soutien dans les actions de communication interne.

Si vous avez la chance d’avoir dans vos effectifs des salariés en situation de handicap, rien ne vaut leur retour d’expérience. Il ne s’agit plus « d’emploi de personnes handicapées » mais de « Michel de la compta » ou « Véro des achats » et la dimension humaine de l’exercice prend alors tout son sens.

Car ne l’oublions pas, au-delà de l’exercice un peu formel de la « semaine pour l’emploi des personnes handicapées », il s’agit avant tout de succès individuels et collectifs.

A propos de l’auteur :

Sarah Laurent est Responsable RH Business Country France au sein de HR ACCESS SOLUTIONS. Egalement Présidente de l’Agora RH, Club dédié à la fonction RH, et axé sur le partage de savoir dans la fonction RH pour n’être “plus jamais seul dans ma fonction”. Organisé sous forme de soirées débats autour d’un thème et de retours d’expérience des membres du club ; (prochaine soirée le 16 Décembre 2010).

