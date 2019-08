Semaine du chien guide d’aveugle du 20 au 27 septembre 2015

Du 20 au 27 septembre prochains aura lieu dans toute la France la Semaine du chien guide d’aveugle, événements durant lequel de nombreuses animations seront organisés par l’ensemble des associations de chiens guides.

Pour consulter le programme complet rendez-vous sur le site: www.semaine-chiensguides.fr ou contactez la fédération française des chiens guides d’aveugles au 01 44 64 89 89.

Dans le cadre de cet événement, la photographe Joëlle Dollé a réalisé douze portraits qui illustrent la richesse de cette relation entre un aveugle et son guide. Une large campagne (télévision, affichage, radio et Internet) mettra en vedette les 6 facettes de cet animal trop méconnu à travers les témoignages de maîtres de chiens guides, et les écoles de chiens guides ouvriront leurs portes au public.

De son côté, l’association Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France organisera, pour la 4ème fois, sa journée portes ouvertes dimanche 27 septembre à Coubert (Seine et Marne).

De 10h30 à 18h, visites de l’école, démonstrations d’éducation de chiens guides, sensibilisations, jeux et restauration seront au rendez-vous.

L’association profitera de ce grand rassemblement de 2 000 personnes pour commencer à fêter ses 40 ans notamment au travers deux expositions. L’une relatant l’histoire de l’école et de ceux qui la constituent, la seconde par la photographe Joëlle Dollé qui a réalisé douze portraits illustrant la richesse de la relation entre un aveugle et son guide. Vous pourrez les voir en avant première sur le site de la semaine : www.semaine-chiensguides.fr.

40 ans d’aide et de formation, 480 remises, 75 équipes actives (personne déficiente visuelle et Chien guide), une école à taille humaine reconnue pour la qualité de l’accompagnement des personnes déficientes visuelles qui ambitionne de développer son offre, de remettre davantage de chiens guides pour satisfaire le plus grand nombre.

Pour marquer ce tournant et fêter son anniversaire, elle a choisi de changer de logo. Un logo simple, dynamique et expressif, évocateur de ce que nous sommes et de notre volonté : faire grandir.

-> Faire grandir la sécurité et la confiance des personnes déficientes visuelles grâce au chien guide.

-> Faire grandir, avec bienveillance, le chien vers son futur métier de guide.