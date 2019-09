Semaine des personnes handicapées sur Universcience.Tv

universcience.tv est la webTV scientifique hebdomadaire de universcience, le nouvel établissement qui regroupe la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte.Elle propose durant cinq semaine deux films concernant le handicap.

“Voir avec la langue de Marina Julienne”, 8 “

Au CNAM, en collaboration avec l’Institut de la vision, un dispositif inédit à l’attention des aveugles est testé qui permet de voir ou plutôt de ressentir une image avec un autre organe que les yeux, en l’occurrence la langue !

http://www.universcience.tv/media/883/voir-avec-la-langue.html

“L’amour sans limites”, de Samantha Campredon et François Choyé, 53 “

En France, la sexualité et la vie affective des personnes handicapées sont un sujet tabou. Pourtant, “l’accompagnement sexuel” est pratiqué en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. Marcel Nuss, auteur du livre blanc Sexualité et handicap, témoigne : tétraplégique, il plaide pour la légalisation de “l’accompagnement sexuel” en France.

http://www.universcience.tv/media/1018/l-amour-sans-limites.html