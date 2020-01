Semaine des Personnes Handicapées Physiques : L’Ordre de Malte se mobilise

Du 9 au 15 mars aura lieu la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques. L’Ordre de Malte France, organisation caritative catholique internationale, se mobilise pour l’épanouissement de chacun à l’occasion de cet évènement.



Depuis plus de 20 ans, l’Ordre de Malte France s’investit au service des personnes handicapées. Il gère 3 Maisons d’Accueil Spécialisées, en Charente-Maritime, dans le Gers et à Paris, ainsi qu’un Foyer d’accueil en Côte-d’Or. Chaque jour, plus de 500 bénévoles et professionnels de santé sont au service des enfants, adolescents et adultes handicapés ou poly-handicapés accueillis dans ces différents établissements.

Vers l’épanouissement de chacun

Cette nouvelle édition de la Semaine Nationale des Personnes

Handicapées Physiques est l’occasion pour l’Ordre de Malte

France de mettre l’accent sur sa priorité : l’épanouissement de chacun : domotique, pratique du sport, formation professionnelle, activités artistiques, permettent d’améliorer la qualité de vie et faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la société.

Soutenir les actions de l’Ordre de Malte France c’est donner les moyens d’effectuer les actions du quotidien et de relever le défi du dépassement de soi. Des exemples simples :

Les 14 et 15 mars prochains, 5000 bénévoles de l’Ordre de Malte France se mobiliseront et quêteront sur la voie publique dans plus de 40 départements. Les ressources collectées permettront à aux établissements de l’Ordre de Malte de proposer les activités et les structures visant à l’épanouissement de leurs résidants handicapés physiques.

L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

L’Ordre de Malte France est une organisation caritative catholique internationale.

Il développe des programmes d’actions spécifiques auprès des personnes fragilisées par l’exclusion, la maladie, le poly-handicap et les catastrophes humanitaires. Plus de 5 400 bénévoles réguliers apportent leur concours aux activités de l’Ordre de Malte France. Ils sont répartis sur tout le territoire national et animés par un réseau de 113 délégations. L’Ordre de Malte gère 12 établissements hospitaliers et médico-sociaux en France, accueillant des personnes handicapées, polyhandicapées, autistes ou dépendantes, totalisant 525 lits ou accueils de jour.