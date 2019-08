Semaine de l’Emploi: le Confluent et la Langue des Signes

Pour la deuxième année consécutive, le Confluent, entreprise à caractère social est partenaire de l’Adapt pour la semaine de l’emploi des personnes handicapées qui se déroule du 15 au 22 novembre 2009 sur toute la France. Pour sa deuxième édition, le Confluent a décidé de proposer aux entreprises, aux écoles et aux institutionnels du département des Yvelines de s’initier à la langue des signes. L’entreprise proposera donc deux sessions d’initiation le 19 novembre 2009 : l’une à 10h, l’autre à 14h30. L’objectif : sensibiliser les visiteurs au handicap en entreprise et faire la démonstration que l’emploi est le meilleur moyen de lutter contre toutes formes d’exclusion.

Créée en 2006, le Confluent emploie une majorité de salariés en situation de handicap – plus de 50 % des effectifs. Une entreprise à caractère social dont l’ambition est de développer une activité économique viable en employant du personnel handicapé. Spécialisée dans les travaux d’impression, la carterie et le marquage de produits publicitaires, l’entreprise a formé l’ensemble de ses salariés en situation de handicap pour faire du Confluent une entreprise de référence dans le domaine. Si la crise économique a durement touché l’ensemble du secteur, les impératifs de la loi sur le handicap rendent encore plus nécessaires la sensibilisation des entreprises à l’emploi des personnes, qui plus que d’autres catégories sont touchées par le chômage et l’exclusion.

La langue des signes : un projet de communication qui mobilise l’entreprise et ses salariés

Projet d’entreprise, l’apprentissage de la langue des signes mobilise les salariés depuis la création de l’entreprise. 10 salariés sur les 16 que compte l’entreprise suivent des cours 3 fois par semaine.

Ils sont donnés par Sophie Guégan et Jean Sassi, tous deux infographistes. Sophie Guégan qui est sourde s’est tout de suite portée volontaire pour donner ses cours qui lui permettent de communiquer et d’échanger avec ses collègues.

Jeudi 19 novembre, Sophie et Jean initieront donc les visiteurs au dialogue par la LSF* avec quelques mots simples pour faciliter la communication : se présenter, dire sa fonction, souhaiter la bienvenue, dire au revoir ,…

Les visiteurs repartiront avec une surprise pouvant les aider à intégrer les salariés sourds et muets ou malentendants. 2

Jorge Martins

Le Confluent

198/187 rue Aristide Briand

01 34 90 81 31- 06 80 85 62 45

martins-jorge

@wanadoo.fr