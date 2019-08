Semaine de l’emploi des personnes handicapées: l’engagement Sitel

A l’occasion de la « 13e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées », Sitel réaffirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Sitel, un des principaux acteurs sur le marché international du BPO (business process outsourcing, externalisation des processus métiers), offre l’opportunité aux demandeurs d’emploi atteint d’un handicap de découvrir les métiers de la Relation Client. Sitel participera le 19 novembre 2009 à l’opération « Un jour, un métier en action », événement phare de la 13e édition de la semaine pour l’emploi des travailleurs handicapés. L’occasion pour la société de présenter ses métiers, d’échanger avec les candidats, de répondre en direct à leur questions et recueillir des candidatures.

« Un jour, un métier en action »

En partenariat avec le pôle emploi et APHEE CONSEIL (Accompagnement des personnes handicapées et des Entreprises vers l’emploi), « Un jour, un métier en action » sera organisé le jeudi 19 novembre 2009 sur le site de Sitel à La Rochelle.

Le temps d’une après-midi, les invités découvriront le centre de contacts et participeront à un « atelier téléphone ». A travers différentes activités de voix et d’élocution, les visiteurs pratiqueront des exercices d’articulation, de modulation, de mémoire, de vitesse et de tonalité.

Un véritable engagement

Le centre de contact de Sitel à La Rochelle, organise chaque année une journée dédiée à l’insertion des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Sitel vise à mettre en pratique son engagement et rester fidèle aux valeurs de diversité et d’égalité des chances. En 2008, plus d’un tiers des personnes avait rejoint les équipes de conseillers à l’issue de cette journée. Ainsi plus de 14 personnes handicapées ont démarré au sein de la société et obtenu un CDI. Un bilan relativement positif qui conforte le niveau de résultats en forte progression.

A propos de Sitel

Sitel est un des leaders mondiaux du marché du BPO (Business Process Outsourcing) et du centre de contacts. Sitel délivre une gamme complète de solutions externalisées sur l’ensemble des métiers de la relation client, grâce à 60 000 employés répartis sur 27 pays. Sitel est présent dans le monde entier via cent cinquante-cinq sites inshore et offshore, situés en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie Pacifique et dans la zone EMEA. Sitel est reconnu pour la qualité de ses services au travers de nombreuses récompenses. Les solutions délivrées par Sitel permettent à ses clients de bénéficier d’une vision stratégique, d’une offre diversifiée et d’un retour sur leur investissement client optimisé. Sitel est une société à capitaux privés majoritairement détenue par le conglomérat Canadien, Onex Corporation.

Pour plus d’informations, consultez le site: www.sitel.com.