Semaine de l’accessibilité et du handicap de l’Université Paris Ouest : Du 2 au 7 Mars

Du 2 au 7 mars prochains, l’Université Paris Ouest Nanterre-La Défense organisera sur son campus « La Semaine de l’Accessibilité et du Handicap », événement destiné à la sensibilisation, « pour dépasser les différences et changer les regards sur le handicap ».

Au programme :

– Des défis sportifs.

– Des échanges et rencontres avec des associations et entreprises.

– Un forum emploi handicafé,

– Des conférences.

– Un atelier de slam.

– Une exposition et un village associatif à visiter.

À ne pas manquer, jeudi 5 mars, un parcours d’activités ludiques sera installé sur tout le campus avec notamment :

– un parcours en fauteuil (se déplacer et manier un fauteuil roulant en se confrontant aux obstacles de la vie quotidienne comme les portes, le transport d’objets…) ;

– la boccia (sport de boule associé à la pétanque, se jouant assis en fauteuil) ;

– la sarbacane (atteindre une cible à l’aide de fléchettes en soufflant dans un long tube permettant de lancer des projectiles) ;

– un parcours canne (pour expérimenter les difficultés quotidiennes d’une personne aveugle ou malvoyante) ;

– la technique de guide (pour apprendre à guider une personne aveugle, et se déplacer en aveugle à l’aide d’une tierce personne) ;

– le cécifoot (football en aveugle) ;

– un parcours obésité (pour se confronter aux difficultés ressenties par une personne en situation d’obésité) ;

– des ateliers surdité ;

– un repas en aveugle ;

– le foot fauteuil ;

– le basket fauteuil… et d’autres encore.

Événement ouvert à tous, et notamment aux étudiants, lycéens, membres d’associations, et personnels d’entreprise.

Plus d’infos : http://suio.u-paris10.fr/